Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelirken, İngiltere Premier Lig’de Manchester City - Bournemouth mücadelesi nefesleri kesecek. Almanya Bundesliga’da Wolfsburg - Hoffenheim derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga’da da gün boyunca birçok kritik mücadele oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda canlı izlenebilecek? İşte 2 Kasım Pazar gününün maç programı ve yayın detayları.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:30 Manisa FK - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 14:30 Konyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 14:30 Verona - Inter İtalya Serie A S Sport 2

3 /9 15:30 Bochum - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok 15:30 Fortuna Düsseldorf - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 15:30 Paderborn - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok 16:00 Boluspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 16:00 Levante - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

4 /9 16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok 16:30 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3 17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 17:00 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

5 /9 17:00 Fiorentina - Lecce İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Torino - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus 17:00 West Ham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:30 Köln - Hamburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

6 /9 18:15 Alaves - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus 19:00 Vanspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:15 Lens - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 19:15 Lille - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

7 /9 19:15 Nantes - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:15 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:30 Wolfsburg - Hoffenheim Almanya Bundesliga Sport Plus 19:30 Manchester City - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

8 /9 20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Parma - Bologna İtalya Serie A S Sport 2 20:30 Barcelona - Elche İspanya La Liga S Sport 22:00 Estudiantes - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2