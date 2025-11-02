Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı

2/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelirken, İngiltere Premier Lig’de Manchester City - Bournemouth mücadelesi nefesleri kesecek. Almanya Bundesliga’da Wolfsburg - Hoffenheim derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga’da da gün boyunca birçok kritik mücadele oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda canlı izlenebilecek? İşte 2 Kasım Pazar gününün maç programı ve yayın detayları.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi heyecanı yaşanacak. İspanya La Liga’da Levante - Celta Vigo mücadelesi nefes kesecek. İngiltere Premier Lig de heyecan dorukta. Manchester City - Bournemouth ile kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:30 Manisa FK - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:30 Konyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Verona - Inter İtalya Serie A S Sport 2

15:30 Bochum - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:30 Fortuna Düsseldorf - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 Paderborn - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

16:00 Boluspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Levante - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

16:30 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3

17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Fiorentina - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Torino - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 West Ham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:30 Köln - Hamburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

18:15 Alaves - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

19:00 Vanspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:15 Lens - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:15 Lille - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Nantes - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Wolfsburg - Hoffenheim Almanya Bundesliga Sport Plus

19:30 Manchester City - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Parma - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Barcelona - Elche İspanya La Liga S Sport

22:00 Estudiantes - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2

22:45 Brest - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Milan - Roma İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Real Betis - Mallorca İspanya La Liga S Sport

23:30 Porto - Braga Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2

