BUSKİ, 13 Kasım 2025 Perşembe günü Bursa genelinde planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Nilüfer, Karacabey, İnegöl, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçe ve mahallede farklı saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. İlgili duyuruda vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki Bursa'da su kesintisi hangi mahallede olacak, sular ne zaman gelecek? İşte 13 Kasım planlı kesinti saatleri.
İNEGÖL
CUMA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 14/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 14/11/2025 09:00
Açıklama: ANAHAT ARIZASI CUMA MAH YENİCE MAH AĞAÇ İŞLERİ.
İNEGÖL
ERTUĞRULGAZİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
KARACABEY
DOĞLA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/11/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/11/2025 16:00
Kesim Tarihi: 13/11/2025 10:00
Açıklama: Karacabey İlçesi Doğla Mahallesinde depo temizliği nedeniyle 13.11.2025 tarihinde Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
KARACABEY
EKMEKÇİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 15:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 17:30
Kesim Tarihi: 12/11/2025 15:00
Açıklama: Karacabey İlçesi Ekmekçi Mahallesinde şebeke arızası nedeniyle 12.11.2025 tarihinde Çarşamba günü 15.00-17.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
KARACABEY
GÖLECİK
Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 19:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/11/2025 10:00
Kesim Tarihi: 12/11/2025 19:00
Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca, Ovahamidiye, Harmanlı, Hayırlar ve Kıranlar Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 12.11.2025 tarihinde Çarşamba günü su kesintisi yaşanabilir.
MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir.
OSMANGAZİ
VEYSEL KARANİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 13/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 13/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi ilcesi Veysel Karani Mahallesi ve civarinda, 13.11.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.
YILDIRIM
SİTELER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 16:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 20:00
Kesim Tarihi: 12/11/2025 16:00
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, SİTELER Mahallesi A.4 Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 12.11.2025 Tarihinde 16:00 ile 20:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.