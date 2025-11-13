Bursa BUSKİ su kesintisi duyurusu yayımlandı. 13 Kasım 2025 Bursa su kesintisi başta BUSKİ, Nilüfer, Osmangazi, İnegöl ve Mustafakemalpaşa olmak üzere bazı ilçelerde planlı çalışmalar nedeniyle su kesintisi yapacak. Planlı su kesintisi bazı mahallelerde 10 saati bulacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde uzun süreli kesinti yapılacağı belirtildi. Peki Bursa'da su kesintisi hangi mahallede olacak, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar.