Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BUSKİ’den su kesintisi uyarısı geldi: Bursa’da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım planlı kesinti saatleri

BUSKİ’den su kesintisi uyarısı geldi: Bursa’da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım planlı kesinti saatleri

09:4513/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

BUSKİ, 13 Kasım 2025 Perşembe günü Bursa genelinde planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Nilüfer, Karacabey, İnegöl, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçe ve mahallede farklı saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. İlgili duyuruda vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki Bursa'da su kesintisi hangi mahallede olacak, sular ne zaman gelecek? İşte 13 Kasım planlı kesinti saatleri.

Bursa BUSKİ su kesintisi duyurusu yayımlandı. 13 Kasım 2025 Bursa su kesintisi başta BUSKİ, Nilüfer, Osmangazi, İnegöl ve Mustafakemalpaşa olmak üzere bazı ilçelerde planlı çalışmalar nedeniyle su kesintisi yapacak. Planlı su kesintisi bazı mahallelerde 10 saati bulacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde uzun süreli kesinti yapılacağı belirtildi. Peki Bursa'da su kesintisi hangi mahallede olacak, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar.

İNEGÖL

CUMA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 14/11/2025 09:00

Açıklama: ANAHAT ARIZASI CUMA MAH YENİCE MAH AĞAÇ İŞLERİ.

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

KARACABEY

DOĞLA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/11/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/11/2025 16:00

Kesim Tarihi: 13/11/2025 10:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Doğla Mahallesinde depo temizliği nedeniyle 13.11.2025 tarihinde Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

KARACABEY

EKMEKÇİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 17:30

Kesim Tarihi: 12/11/2025 15:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Ekmekçi Mahallesinde şebeke arızası nedeniyle 12.11.2025 tarihinde Çarşamba günü 15.00-17.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

KARACABEY

GÖLECİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 19:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/11/2025 10:00

Kesim Tarihi: 12/11/2025 19:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca, Ovahamidiye, Harmanlı, Hayırlar ve Kıranlar Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 12.11.2025 tarihinde Çarşamba günü su kesintisi yaşanabilir.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir.

OSMANGAZİ

VEYSEL KARANİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 13/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi ilcesi Veysel Karani Mahallesi ve civarinda, 13.11.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.

YILDIRIM

SİTELER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 20:00

Kesim Tarihi: 12/11/2025 16:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, SİTELER Mahallesi A.4 Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 12.11.2025 Tarihinde 16:00 ile 20:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

#Buski
#BUSKİ su kesintisi
#Nilüfer
#Osmangazi
#İnegöl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARIN AÇILMA TARİHİ: Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?