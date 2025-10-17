Bursa'da su krizi gündemde. Su kesintilerinin aralıklarla devam ettiği Bursa'da, içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu. BUSKİ tarafından yapılan son açıklamada, merkez ilçelerde 12 saatlik dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı açıklandı. Vatandaşların da yakından takip ettiği Bursa su kesintilerinin hangi ilçe ve mahallelerde olduğunu, suların kesileceği ve verileceği saatleri sayfamızda derledik. İşte Ekim 2025 Bursa su kesintisi programı.
Bursa’da baraj doluluk oranı 0'a düştü, su kesintileri devam ediyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'da 16-22 Ekim 2025 tarihleri arasında uygulanacak dönüşümlü su kesintileri listesini yayınladı. İşte su kesintisi uygulanacak bölgeler ve son gelişmeler.
12 saatlik dönüşümlü kesinti
Yapılan açıklamaya göre planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelerdeki mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak. BUSKİ, bu kesintilerle birlikte günde 100 bin metreküp su tasarrufu sağlamayı hedefliyor.
Kesinti planı kapsamında her ilçe belirli gruplara ayrıldı ve farklı günlerde su akışı durdurulacak. Bu uygulamanın, şehrin içme suyu rezervlerini korumak ve baraj seviyesinin daha fazla düşmesini önlemek amacıyla geçici olarak yürürlüğe alındığı belirtildi.
Hastaneler kesintiden etkilenmeyecek
BUSKİ’den yapılan açıklamada, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri’nin kesintilerden etkilenmeyeceği vurgulandı. Kurum, sağlık hizmetlerinin aksamaması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu.
KESİNTİ BAŞLANGICI - KESİNTİ BİTİŞİ - KESİNTİ SÜRESİ
16 Ekim 2025 Perşembe 17:00 → 17 Ekim 2025 Cuma 05:00 (12 saat)
19 Ekim 2025 Pazar 17:00 → 20 Ekim 2025 Pazartesi 05:00 (12 saat)
ETKİLENEN MAHALLELER (A GRUBU)
OSMANGAZİ
Alacahırka (bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca (köy hariç), Hamzabey, Hüdevandigar, İnkaya (alt kısmı), Kocanaip, Kükrütlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer
YILDIRIM
Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık (üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa (bir kısmı), Piremir (bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey (üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yigitler, Yigitler Otosansit, Zümrütevler (Çiçek Cad. üst kısmı)
NİLÜFER
19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB (Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gölyazı, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacabahçe, Kayapa, Konaklı, Kurtuluş (Kocatepe Cad. alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Üçevler, Yüzüncüyıl
MUDANYA
Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasbahçe, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş
GÜRSU
Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, Iğdır, İstiklal, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukkalan, Kurtuluş, Yenidoğan, Zafer
KESTEL
Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle
KARACABEY
Hürriyet, İkizce, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Subaşı, Taşpınar
B GRUBU
KESİNTİ BAŞLANGICI - KESİNTİ BİTİŞİ - KESİNTİ SÜRESİ
17 Ekim 2025 Cuma 17:00 → 18 Ekim 2025 Cumartesi 05:00 (12 saat)
20 Ekim 2025 Pazartesi 17:00 → 21 Ekim 2025 Salı 05:00 (12 saat)
ETKİLENEN MAHALLELER (B GRUBU)
OSMANGAZİ
Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, Hocazade, İsmetiye, Kayhan, Kemerçeşme (bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı, Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale (alt kısmı), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli
YILDIRIM
152 Evler, Anadolu, Baruthane (alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim (alt kısmı), Ertuğrulgazi (alt kısmı), Güllük, Karaziyaret, Karapınarbekir, Mehmetakiferso (alt kısmı), Millet, Mimar Sinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye (bir kısmı), Vatan, Yıldırım (alt kısmı), Yunusemre
NİLÜFER
30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Kurtuluş (Kocatepe Cad. üst kısmı), Odunluk
KESİNTİ BAŞLANGICI - KESİNTİ BİTİŞİ - KESİNTİ SÜRESİ
18 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 → 19 Ekim 2025 Pazar 05:00 (12 saat)
21 Ekim 2025 Salı 17:00 → 22 Ekim 2025 Çarşamba 05:00 (12 saat)
ETKİLENEN MAHALLELER (C GRUBU)
OSMANGAZİ
Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka (bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova (bir kısmı), Altiparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğan Evler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğukkuyu, Soğanlı, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman
YILDIRIM
Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane (üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık (alt kısmı), Eğitim (üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi (üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacısüleyman, Kaplıkaya, Karapınar, Karapınar, Karamazak, Kurtuluş, Maltepe, Mehmet Akifersoy (üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa (bir kısmı), Namazgah, Piremir (bir kısmı), Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye (bir kısmı), Umurbey (alt kısmı), Yavuzselim, Yeşildere, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım (üst kısmı), Zümrütevler (Çiçek Cad. alt kısmı)
NİLÜFER
Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık
MUDANYA
Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaka, Yörükali
KESTEL
Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme
BARAJLAR KURUDU
Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.
28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.
İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.