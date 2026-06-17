Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor.

Bunun dışında, şu an il başkanı olmamakla birlikte iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'dır. Bu 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.







