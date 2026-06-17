Mutlak Butlan kararı sonrası CHP'de 'arınma' süreci devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. Aralarında Özgür Çelik'in de yer aldığı ihraç listesini CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Ayrıca Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevinden alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "tasfiyeler" gündemiyle MYK'yı topladı. CHP'de 3 il başkanı disipline sevk edildi. Ankara, Erzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlıkları feshedildi.
MYK'nın ardında CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı'nın açıklamaları şöyle; "3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Bugünkü MYK kararıyla mevcut il başkanlarımızdan Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor.
Bunun dışında, şu an il başkanı olmamakla birlikte iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'dır. Bu 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.