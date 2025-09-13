DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 13 Eylül Cumartesi Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Son depremler

Son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun cevabını son depremler listesinde bulabiliyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü meydana gelen depremlere dair güncel veriler büyüklük, saat ve merkez üssü bilgileriyle erişime açıldı.

2 /3 SON DEPREMLER 13 EYLÜL 2025 Saat 09.39'da Adana Saimbeyli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.