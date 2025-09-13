Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 13 Eylül Cumartesi Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Son depremler

10:4213/09/2025, Cumartesi
Son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun cevabını son depremler listesinde bulabiliyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü meydana gelen depremlere dair güncel veriler büyüklük, saat ve merkez üssü bilgileriyle erişime açıldı.

Depremlere ilişkin son dakika bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Özellikle bulunduğu şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Bugün deprem oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi gününe ait son depremler listesi, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü ve büyüklük bilgileriyle araştırılıyor.

SON DEPREMLER 13 EYLÜL 2025

Saat 09.39'da Adana Saimbeyli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3.0 Büyüklüğünün altındaki tüm depremleri anlık olarak aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

