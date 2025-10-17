DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 17 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşıyor. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevresinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. “Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 15 Ekim 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler vatandaşları endişelendirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, son günlerde özellikle Marmara Bölgesi'nde art arda sarsıntılar yaşanıyor. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Kütahya'da hissedilen depremler İstanbul'da da etkisini gösterdi. Peki bugün deprem oldu mu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 15 Ekim 2025 son depremler tablosu.

15 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

