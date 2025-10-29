DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 29 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

27 Ekim 2025 Pazartesi günü yaşanan sarsıntılar sonrasında vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde zaman zaman hissedilen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle anlık olarak takip ediliyor. Gün içinde meydana gelen tüm sarsıntılar “Son depremler listesi” üzerinden sorgulanabiliyor.
SON DEPREMLER 29 EKİM 2025
AFAD ölçümlerine göre büyük bir deprem meydana gelmedi.
SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.