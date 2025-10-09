DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI: DGS ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri açıklandı mı?

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: