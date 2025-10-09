Yeni Şafak
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI: DGS ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri açıklandı mı?

09:299/10/2025, Perşembe
2025 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek tercih süreci gündeme geldi. İlk yerleştirmede bir lisans programına yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, ÖSYM tarafından duyurulan ek tercih takvimini araştırıyor. DGS ek tercih tarihleri, başvuru şartları ve tercih ekranı adayların gündeminde yer alıyor.

DGS 2025 yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından ek tercih dönemi için geri sayım başladı. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre ek tercih süreci yakın zamanda başlayacak. İlk yerleştirmede istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, şimdi “DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

#DGS
#dgs ek tercih
#Dgs Ek Tercih Kılavuzu
