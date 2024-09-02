DGS taban puanları için gözler ÖSYM'de! 2 ve 4 yıllık taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından duyurulacak olup Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce kişi resmi açıklamayı bekliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, sınavda aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak. Peki; DGS taban puanları açıklandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? İşte; DGS taban puanları ve kontenjanları 2024.