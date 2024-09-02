DGS sınav sonuçları için adayların gözü ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrilirken bir yandan da taban puanlar ve kontenjanlar araştırılıyor. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavının açıklanması ile birlikte adaylar tercih sürecine girecek. Peki 2024 DGS taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu?
DGS taban puanları için gözler ÖSYM'de! 2 ve 4 yıllık taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından duyurulacak olup Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce kişi resmi açıklamayı bekliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, sınavda aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak. Peki; DGS taban puanları açıklandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? İşte; DGS taban puanları ve kontenjanları 2024.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçlarla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.
DGS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
DGS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Ancak adaylar 2023 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler.
ÖSYM DGS 2024 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.
DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir.
Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.