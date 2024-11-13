Diyeti tam tersine çevirip kilo aldırıyor! Bu hata vücudun yağ tutmasına neden oluyor

Diyet yapan kişilerden artık tek öğün besliyorum, kahvaltı etmeden güne başlıyorum gibi bir çok cümle duymuşsunuzdur. Toplum tarafından bu süreçte yapılan birçok doğru sanılan yanlış var. Ancak dikkat! Bu hatalar size kilo olarak geri dönebilir.