Diyeti tam tersine çevirip kilo aldırıyor! Bu hata vücudun yağ tutmasına neden oluyor

Kilo verme süreci çoğu kişi için uzun ve zorlu olabilir. Ancak, farkında olmadan yaptığınız bazı alışkanlıklar, zayıflama hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırabilir ve hatta kilo almanıza bile neden olabilir. İşte kilo verme çabalarını engelleyen en yaygın hatalar…
Diyet programları kişiye özel olarak hazırlanmalı; ancak bazı hatalar vardır ki herkesin kaçınması gerekir. Bu yanlışlar, sadece kilo vermeyi zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı da riske atabilir. Uzmanlar, bilinçsiz yapılan bu davranışların olumsuz etkilerine karşı uyarıyor.
Diyet yapan kişilerden artık tek öğün besliyorum, kahvaltı etmeden güne başlıyorum gibi bir çok cümle duymuşsunuzdur. Toplum tarafından bu süreçte yapılan birçok doğru sanılan yanlış var. Ancak dikkat! Bu hatalar size kilo olarak geri dönebilir.
Kilo verseniz dahi yanlış beslenmek kalıcı bir sağlık sorununa yol açabileceğinden bu süreci uzmanlarla beraber yürütmek oldukça önemlidir.
İŞTE ASLA YAPMAMANIZ GEREKEN O HATALAR
ÖĞÜN ATLAYARAK BESLENME
Son zamanlarda pek çok kişi kilo vermek adına tek öğün beslenme şeklini uyguluyor. Ancak sanılanın aksine kilo vermek bu beslenme şekli kilo verdirmiyor.
Bir süre kilo verildiği sanılsa da aslında gerekenden az kalori alındığından dolayı metabolizmayı yavaşlatır.
Özellikle kahvaltı öğünü asla atlanmamalıdır. Yapılan hata ilk 2 ay aşırı kilo kaybına sebep olabilir ancak iki ay sonra kilo kaybı tamamen durur.
EKMEK TÜKETMEMEK
Karbonhidratı tamamen kesmek kişiyi şekerli gıdalara itebilir. Ekmek tamamen kesilirse öğünlerdeki doygunluk hissi azalacaktır.
Karbonhidratı direkt kesmek yerine doğru ölçülerde yenmesi tavsiye edilir. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pirinç yerine bulgur tercih edilebilir.
ÖDEM YAPMA KORKUSU İLE SU İÇMEKTEN KAÇINMAK
Ödem yapma korkusundan dolayı su içmekten korkmak oldukça yaygın ancak yanlış bir düşüncedir.
Aslında ödem atması için gün içerisinde sık sık su içmek önerilir. Özellikle soğuk havalarda vücut terlemediği için daha fazla ödem tutar.
Bu sebeple kış aylarında daha sık su içmeye önem gösterin. Yeterince su içmemek sindirim sistemini yavaşlatır, metabolizmayı yavaşlatmaktadır.
ŞOK DİYETLER
Sürekli yapılması asla önerilmeyen şok diyetler vücudun alması gereken besin değerlerini almamasına sebep olur. Bu durum sonucunda gerekenden az besin alınmasından kaynaklı metabolizma yavaşlar.
GIDA ETİKETLERİNİ OKUMADAN TÜKETMEK
Farkındalık açısından gıda etiketlerini okumak oldukça önemlidir. Alınacak ürünler diyet ürün olarak geçse bile mutlaka etiketi okunmalıdır.
DİYET OLAN ÜRÜNLERİ SINIRSIZ TÜKETMEK
Özellikle diyet içecekler sınırsız tüketilmemeli. İçerisindeki şeker oranı az olsa bile asitli içecekler her şekilde zararlıdır. Bu ihtiyacı gidermek için soda, limon ve tarçın üçlüsü tüketilebilir.
Bu tarif hem asitli içecek isteğini bastıracak hem de kan şekerini dengeleyecektir. Paket diyet ürünleri tüketirken mutlaka porsiyon kontrolü yapmalısınız.
BİLİNÇSİZ DİYET YAPMAK
Günlük hayatta yenilenlere dikkat ederek sağlıklı beslenmek bireylerin elindedir.
Ancak sürecin tam verimli ve sağlıklı ilerlemesi için uzmanlara danışmak oldukça önemlidir. Diyet süreci öncesinde bir dahiliye uzmanına danışarak kan değerlerinize baktırabilir ardından diyetisyen yardımıyla sürece başlayabilirsiniz.