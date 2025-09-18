Yeni Şafak
DÖVİZ KURU FİYATLARI BUGÜN - 18 EYLÜL || Dolar, euro, sterlin döviz kuru ne kadar, kaç TL oldu? Serbest piyasa döviz kuru fiyatları güncel durum nedir?

18/09/2025, الخميس
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 16 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 41,3303 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 49,0008 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 18 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

18 Eylül 2025 Perşembe günü döviz sektörü büyük bir dikkatle izleniyor. Dolar, euro ve diğer kurlarla ilgili en yeni bilgileri, “1 dolar kaç TL?”, “1 euro kaç TL?” ,"dolar, euro ve sterlin kaç TL’ye ulaştı, hangi fiyatlarla el değiştiriyor?", "dolar, euro ve sterlin kaç lira oldu" gibi merak edilen soruların cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz.

18 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?


18 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:


18 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:


ABD Doları

Dolar ($) Alış: 41,3303 TL

Dolar ($) Satış: 41,3333 TL

EURO

Euro (€) Alış: 49,0008 TL

Euro (€) Satış: 49,0168 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 56,5042 TL

Sterlin (£) Satış: 56,5245 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.133,03 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 18 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,3303 TL'den alış, 41,3333 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.900,08 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 18 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 49,0008 TL'den alış, 49,0168 TL'den satış işlemi görmektedir.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
