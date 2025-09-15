Yeni Şafak
Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 öğretmenlere kırtasiye yardımı ücreti ne kadar oldu?

Tuğba Güner
16:0315/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Eğitim öğretim ödeneği ödeme tarihi ve günler, okulların açılmasıyla gündemde yer alan konulardan biri. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Hazırlık ödeneği tarih ve tutarı belli oldu. Peki Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar? Öğretmenlerin kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar oldu, arttı mı? İşte ayrıntılar...

Öğretmenlere müjde: 2025 eğitim ödeneği tarihi ve miktarı belli oldu


Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren başladı.


Öğretmenlere eğitim ödeneği geleneksel olarak her yıl Eylül ayı içerisinde hesaplara yatırılıyor. Bu doğrultuda 2025 yılında da eğitim ödeneğinin Eylül ayı içerisinde öğretmenlerin hesaplarına geçmesi bekleniyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATACAK?

Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Öğretmenlerin eğitim öğretim ödeneği de her sene Eylül ayı içerisinde hesaplara aktarılıyor. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda ödemelerin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

KİME ÖDENİYOR?

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık amacıyla her sene aldığı eğitim ödeneği, fiilen öğretmenlik yapan aşağıdaki kadrolara ödenir:

İlköğretim ve okul müdürleri

Müdür yardımcıları

Cezaevi okullarında çalışan öğretmenler

Yöneticiler

Eğitim uzmanları ve eğitim uzman yardımcıları

Bu ödenek, öğretmenlerin kırtasiye, eğitim materyali ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlar.







