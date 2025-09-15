Eğitim öğretim ödeneği ödeme tarihi ve günler, okulların açılmasıyla gündemde yer alan konulardan biri. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Hazırlık ödeneği tarih ve tutarı belli oldu. Peki Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar? Öğretmenlerin kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar oldu, arttı mı? İşte ayrıntılar...

1 /7 Öğretmenlere müjde: 2025 eğitim ödeneği tarihi ve miktarı belli oldu

Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren başladı.



2 /7 Öğretmenlere eğitim ödeneği geleneksel olarak her yıl Eylül ayı içerisinde hesaplara yatırılıyor. Bu doğrultuda 2025 yılında da eğitim ödeneğinin Eylül ayı içerisinde öğretmenlerin hesaplarına geçmesi bekleniyor.

3 /7 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATACAK? Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Öğretmenlerin eğitim öğretim ödeneği de her sene Eylül ayı içerisinde hesaplara aktarılıyor. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda ödemelerin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

4 /7 ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR? Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı.

5 /7 Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı.

6 /7 Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.