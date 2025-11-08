EGM 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: EGM 100 bin lira banka promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Türkiye İş Bankası ile yapılan promosyon anlaşmasının süresi 1 Kasım itibarıyla sona erdi. 3 yıl önce 29 bin TL olarak belirlenen promosyon tutarının 100 bin TL’ye çıkarıldığı yeni dönemde, ödemelerin tek seferde ve kesintisiz yapılacağı açıklandı. Peki, EGM promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

