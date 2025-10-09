Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Randevu alma, ücret ve belgeler (2025 güncel)

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci sona yaklaştı. İçişleri Bakanlığı’nın daha önce birkaç kez uzattığı süre bu kez 31 Ekim 2025’te kesin olarak bitecek. Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve araç kullanmaları yasak olacak. Üstelik 31 Ekim’e kadar yalnızca 15 TL olan yenileme ücreti, 1 Kasım 2025 itibarıyla 7 bin 438 TL’ye yükselecek.