Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Randevu alma, ücret ve belgeler (2025 güncel)

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci kritik bir dönemece girdi. Artık eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirmeye hazırlanıyor. Yenileme işlemini zamanında yapmayanların ehliyetleri iptal olacak ve araç kullanmaları yasal olarak mümkün olmayacak. Üstelik mevcut dönemde yalnızca sembolik bir ücretle yapılan yenileme işlemi, sürenin bitmesiyle birlikte binlerce liraya mal olacak. Peki ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet randevusu nasıl alınır ve gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci sona yaklaştı. İçişleri Bakanlığı’nın daha önce birkaç kez uzattığı süre bu kez 31 Ekim 2025’te kesin olarak bitecek. Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve araç kullanmaları yasak olacak. Üstelik 31 Ekim’e kadar yalnızca 15 TL olan yenileme ücreti, 1 Kasım 2025 itibarıyla 7 bin 438 TL’ye yükselecek.
Son tarih 31 Ekim 2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son açıklamada eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen sürenin bir kez daha uzatılmayacağını belirtti.
Bakan Yerlikaya, ilk olarak 31 Aralık 2024 olarak belirlenen sürenin, yaşanan yoğunluk nedeniyle 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını hatırlatarak, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için son tarih 31 Ekim 2025 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak” ifadelerini kullandı.
Eski tip ehliyetler geçersiz olacak
Ekim ayının sonuna kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler artık yasal olarak geçersiz hale gelecek.
Bu durumda sürücüler araç kullanırken cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca yenileme işlemini geciktiren vatandaşların ödeyeceği ücret de yaklaşık 500 kat artacak.
15 TL yerine 7 bin 438 TL
Ehliyet yenileme işlemleri şu anda yalnızca 15 TL karşılığında yapılabiliyor.
Ancak 1 Kasım 2025’ten itibaren yeni tarifeye geçilecek ve B sınıfı ehliyet için 7.438 TL ödeme yapılması gerekecek.
Bu nedenle uzmanlar, “Son günleri beklemeyin, randevunuzu şimdiden alın.” uyarısında bulunuyor.
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler
Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199, NVİ mobil uygulaması ya da nvi.gov.tr
adresi üzerinden randevu alabiliyor. Randevu günü nüfus müdürlüğüne şu belgelerle başvuru yapılması gerekiyor:
Eski tip sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınmalı)
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
15 TL başvuru ücreti (13 TL değerli kâğıt + 2 TL vakıf payı)
MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres
Belgelerini teslim eden sürücülerin yeni ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor.
Bu süre zarfında geçici sürücü belgesiyle araç kullanmak mümkün.
Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?
Randevu alın: Alo 199, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr
Sağlık raporunuzu alın.
Biyometrik fotoğraf ve ücret dekontu ile birlikte nüfus müdürlüğüne gidin.
Eski ehliyetinizi teslim edin.
Başvuru sonrasında geçici ehliyetinizi alın ve PTT’nin yeni belgenizi adresinize getirmesini bekleyin.
EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI
Randevular dolmadan başvuru yapın
Bakanlık yetkilileri, son aylarda artan başvuru yoğunluğuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı: “Ekim sonuna kadar yoğunluk artacaktır. Randevular hızla doluyor. Vatandaşlarımız işlemlerini son haftalara bırakmasın.”