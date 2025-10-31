Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre sona eriyor. 1 Kasım’dan itibaren bu belgeler geçerliliğini yitirecek. Türkiye genelinde yaklaşık 1,9 milyon vatandaş hâlâ eski tip ehliyetini kullanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin bir daha uzatılmayacağını vurgulayarak, 1 Kasım’dan sonra eski belgelerin yasal geçerliliği olmayacağını ve yenileme işlemlerinde uygulanacak ücretlerin önemli ölçüde artacağını açıkladı. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, eski ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar.