Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün doluyor; 1 Kasım’dan itibaren bu belgeler geçersiz sayılacak. Halen 1,9 milyon kişi eski ehliyetini kullanıyor. Bakan Ali Yerlikaya, "Sürenin uzatılmayacağını" kesin bir dille belirtirken, 1 Kasım itibarıyla eski belgelerin geçersiz sayılacağını ve yenileme ücretlerinin büyük oranda artacağını vurguladı.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre sona eriyor. 1 Kasım’dan itibaren bu belgeler geçerliliğini yitirecek. Türkiye genelinde yaklaşık 1,9 milyon vatandaş hâlâ eski tip ehliyetini kullanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin bir daha uzatılmayacağını vurgulayarak, 1 Kasım’dan sonra eski belgelerin yasal geçerliliği olmayacağını ve yenileme işlemlerinde uygulanacak ücretlerin önemli ölçüde artacağını açıkladı. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, eski ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar.
Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı?
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'da başlayan yeni tip sürücü belgesine geçiş sürecinin sonuna gelindiğini hatırlattı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün doluyor; 1 Kasım'dan itibaren geçersiz sayılacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri verilerine göre bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi yeni sürücü belgesi aldı. 1 milyon 904 bin 280 kişi ise hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yenileme hızının düşük olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyardı. Yerlikaya, "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve indirimli yenileme ücretinden yararlanılamayacak. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.
Eski tip ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?
- Eski sürücü belgesi
- Yetkili kurumlardan sağlık raporu
- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
- 15 TL yenileme ücreti
- MERNİS'te kayıtlı açık adres
Yeni belgeler, NVİ tarafından basılarak PTT ile adrese gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
Eski ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
- 31 Ekim'e kadar yenileme bedeli 15 TL iken, 1 Kasım itibarıyla:
- B sınıfı: 7.438 TL
- A, A1, A2, F sınıfları: 3.643 TL
- Diğer sınıflar: 11.235 TL
- Başvuru kanalları
Ehliyetini yenilemek isteyenler Alo 199, mobil uygulama ya da nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor.