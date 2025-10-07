EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, GSB KYK ek yurt açıklaması geldi mi?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin barınma telaşı sürüyor. YKS ek yerleştirme, DGS, özel yetenek, yatay-dikey geçiş ve lisansüstü programlarla üniversiteye yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvuru süreci gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı tarihler merakla beklenirken, öğrenciler “KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor.
2025-2026 KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. Üniversitelere yeni yerleşen veya farklı yollarla kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak ek yurt başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
KYK EK YURT BAŞVURU NE ZAMAN?
KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."
KYK YURT EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.
Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.