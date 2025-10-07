EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, GSB KYK ek yurt açıklaması geldi mi?

2025-2026 KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. Üniversitelere yeni yerleşen veya farklı yollarla kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak ek yurt başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?