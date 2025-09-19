Emekli için Ocak zam rakamı ortaya çıktı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? OVP SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı...

2 AYLIK ZAM FARKLARI ŞİMDİDEN BELLİ OLDU!

Peki yıl sonu enflasyon öngörülerine göre SSK, Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ne ne kadar zam olur? En düşük emekli maaşı için konuşulan zam oranı ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Yılın ilk 6 ayına ilişkin emeklilere %16,67’lik enflasyon farkı verilmişti. Temmuz ayı %2,06, Ağustos ayı ise %2,04 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler için 2 aylık zam farkı kümülatifte %4,14 olarak kesinleşti diyebiliriz.