Emekli için Ocak zam rakamı ortaya çıktı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? OVP SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, 2026 yılı ocak ayında açıklanacak zamlı maaşlarda. Enflasyon tahminlerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte maaş hesapları da gündemdeki yerini aldı. Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen %28,5’lik enflasyon hedefi, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusunu gündeme taşıdı.
Yıl sonu enflasyon öngörülerinin şekillenmeye başlamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam farkları için tahminler gelmeye başladı.
GÖZLER KRİTİK ENFLASYON RAKAMLARINDA
Eylül ayı itibarıyla duyurulan yeni Orta Vadeli Program’da enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028 yılında ise yüzde 8 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
2 AYLIK ZAM FARKLARI ŞİMDİDEN BELLİ OLDU!
Peki yıl sonu enflasyon öngörülerine göre SSK, Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ne ne kadar zam olur? En düşük emekli maaşı için konuşulan zam oranı ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Yılın ilk 6 ayına ilişkin emeklilere %16,67’lik enflasyon farkı verilmişti. Temmuz ayı %2,06, Ağustos ayı ise %2,04 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler için 2 aylık zam farkı kümülatifte %4,14 olarak kesinleşti diyebiliriz.
SSK, BAĞKUR EMEKLİSİNE ZAM ORANI NE OLACAK?
Orta Vadeli Program’daki yıl sonu enflasyon hedefi olan %28,5 üzerinden bir hesaplama yaparsak bu yılın ikinci yarıyılı için %10,14’lük bir enflasyon verisine ulaşmış oluruz. İşte SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan emekli maaş farkı da buradaki rakam kadar olacaktır.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BEKLENEN ZAM ORANI NE?
Memur ve memur emeklilerinde 8. Dönem Toplu Sözleşme devreye girecektir. 7. Dönem Toplu Sözleşmede bu yılın ikinci yarıyılı için %5, önümüzdeki yılın ilk yarıyılı için %11 ve 1000 TL’lik taban aylık zammı devreye girecektir. Açıklanan OVP’ye göre %28,5’lik rakamı baz alırsak memur ve memur emeklilerine zam için %16,44 oranına ulaşmış oluruz. 1.000 TL’lik taban aylığı da eklediğimiz takdirde kabaca memur ve memur emeklimizin alacağı maaşlar şu şekilde olacaktır.
En düşük memur emeklisi maaşı 22.672 TL’den 27,399 TL’ye,
En düşük bekar bir memurumuzun maaşı 46.709 TL’den 55,388 TL’ye,
En düşük evli bir memurumuzun maaşı 50.502 TL’den 59.804 TL’ye çıkacaktır.
İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KONUŞULAN RAKAM!
OVP’deki yıl sonu tahmini olan %28,5 üzerinden hesaplama yaptığımızda %10,44 enflasyon verisi çıkmaktadır. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşını ocak ayı zammıyla birlikte 18.592 TL olarak hesaplamış oluruz. Ancak en düşük emekli maaşının artırılması için bir yasal düzenleme gerektiğini hatırlatmak isterim.”