Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni emeklilik paketi, emekli maaşı hesaplama yöntemine yönelik köklü düzenlemeler içeriyor. Mevcut sistemde üç farklı döneme göre hesaplanan emekli maaşlarının tek bir hesaplama yöntemiyle sadeleştirilmesi öngörülüyor. 2024 ve 2025 yılları maaş farklarının da ele alınacağı pakette, prim gün sayısının maaş tutarını doğrudan etkileyeceği yeni bir model gündemde. Ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışanlara ikinci bir emekli maaşı fırsatı sunulması ve emeklilik şartlarının yenilenmesi hedefleniyor. Pakette prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi, erken emeklilik ve emeklilik yaşının dengelenmesi gibi kritik konuların yer alması bekleniyor.

1 /14 Emekli maaşı hesaplamasında tek bir yönteme geçilmesine dair düzenlemenin Meclis gündemine taşınması beklenirken, emekliler bu değişiklikle maaş hesaplamalarının nasıl etkileneceğini merakla bekliyor. Mevcut sistemde üç farklı döneme göre yapılan emekli maaşı hesaplaması yerine, tüm dönemleri kapsayacak tek ve sadeleştirilmiş bir hesaplama modeli getirilmesi planlanıyor. Bu yeni sistem, prim gün sayısını daha belirgin hale getirerek emeklilik maaşlarının hesaplanmasında etkili olacak.

2 /14 EMEKLİ MAAŞI İÇİN SİSTEM YENİDEN ŞEKİLLENECEK Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişiyor. Yeni düzenleme kapsamında, prim günü de emekli maaşı ödemelerinde belirleyici faktörlerden biri olacak.

3 /14 Meclis’e sunulacak emeklilik paketinde yer alacak olan bu düzenlemeyle, vatandaşlar mevcut emekliliklerinin yanında ikinci bir emekli maaşı alma imkânına kavuşacak.

4 /14 KÖK VE TABAN MAAŞ AYRIMI KALKACAK Emekli maaşı sisteminde kök ve taban maaş ayrımının kaldırılması planlanıyor. 2024 yılı içinde çıkması beklenen bu yeni paketle, sadece ödenen primler değil, çalışma günleri de maaşı yükseltecek.

5 /14 Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlere de ikinci bir maaş imkânı sağlanacak. Yasadan sonra sigortalı olanlar ise yeni emeklilik şartlarına tabi olacak.

6 /14 TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK Orta Vadeli Program kapsamında gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin bu yıl içinde TBMM’de görüşülmesi bekleniyor. Pakette maaş bağlama sistemi ve emeklilik şartlarına yönelik yenilikler yer alacak.

7 /14 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye girerek çalışanlara sosyal güvenliğin yanı sıra ek bir emeklilik imkânı sağlayacak.

8 /14 EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİNDE PRİM GÜN SAYISI ÖNE ÇIKACAK Uzun süredir tartışılan emekli maaş hesaplama sistemi ile ilgili yeniliklerde prim ödeme gün sayısının belirleyici bir etken olması planlanıyor.

9 /14 Çalışılan gün sayısının, emekli maaşlarının hesaplanmasında ödenen primlerle birlikte etkili olmasıyla, uzun süre çalışanların emekli maaşı artacak. Bu sayede asgari ücretten prim ödeyenlerde yaşanan “Çalıştıkça maaş düşüyor” tartışmaları sona erecek.

10 /14 EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMAK İSTEYENLER ÇALIŞMA HAYATINDA DAHA UZUN KALACAK Mevcut üçlü aylık bağlama sisteminin yerine daha basitleştirilmiş bir formülün gelmesi bekleniyor. Prim miktarları kadar gün sayısının da dikkate alınmasıyla, 3600 gün ile emekli olanlar ile 9000 gün ile emekli olanlar arasındaki maaş farkı yeniden belirginleşecek.

11 /14 Bu sistemle, çok çalışanların maaşı daha yüksek olacak ve emekli aylığını yükseltmek isteyenler daha uzun süre çalışma hayatında kalabilecek.

12 /14 SİGORTALILAR İÇİN YENİ EMEKLİLİK KOŞULLARI Paketin içinde yeni emeklilik şartlarına yönelik düzenlemeler de yer alacak. Özellikle ilk kez sigortalı olacak gençlerle ilgili emeklilik yaş şartlarının yeniden belirlenmesi planlanıyor.

13 /14 Kadınlarda 60, erkeklerde ise 65 yaş şartının belirlenmesi gündemde. Yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanlar, bu yeni emeklilik şartlarına tabi olacak. Böylece sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesinin sağlanması hedefleniyor.