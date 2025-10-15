EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI! 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

Emekliler için yeni yıl zam hesapları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlar 6 aylık enflasyon farkına göre güncellenecek. Eylül ayı TÜİK verileriyle birlikte 3 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi “Ocak 2026’da maaşlar yüzde kaç artacak?” sorusuna yanıt arıyor.