EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI! 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

12:3515/10/2025, Çarşamba
Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak ayı maaş artış oranlarını merakla bekliyor. TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 3 aylık kesinleşen zam oranı belli oldu. Gözler şimdi, kalan aylık enflasyon verileriyle netleşecek 2026 Ocak zammına çevrildi.

Emekliler için yeni yıl zam hesapları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlar 6 aylık enflasyon farkına göre güncellenecek. Eylül ayı TÜİK verileriyle birlikte 3 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi “Ocak 2026’da maaşlar yüzde kaç artacak?” sorusuna yanıt arıyor.

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR?

Geride kalan 3 aylık süreçte her ay enflasyonun % 1,5 olarak açıklanması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 12,42 olacak.

Aylık % 2 enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranı % 14,08 olacak.

Yüzde 2,5'lik bir enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin zam oranı 15,77 olacak.

3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisinin ardından SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin kesinleşen zam oranı % 7,5 olarak hesaplandı.

