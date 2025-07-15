Emekliler için beklenen zam haberi geldi! En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif, 11 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu önemli düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltildi. Genellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre belirli günlerde yapılıyor. Maaş zammı ve enflasyon farkı ödemeleri de genellikle ana maaş ödemesiyle birlikte veya takip eden birkaç gün içinde hesaplara yansıtılıyor. Peki emekli maaş zammı enflasyon farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığı zamları ne zaman ödenecek?