Emekli maaş zammı enflasyon farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığı zamları ne zaman ödenecek? Emeklilerin yüzünü güldürecek yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu artış, yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri ve emekli maaş zammı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte SSK-SGK ve Bağkur en düşük emekli aylığı zamlı maaşı ödeme takvimi.
Emekliler için beklenen zam haberi geldi! En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif, 11 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu önemli düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltildi. Genellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre belirli günlerde yapılıyor. Maaş zammı ve enflasyon farkı ödemeleri de genellikle ana maaş ödemesiyle birlikte veya takip eden birkaç gün içinde hesaplara yansıtılıyor. Peki emekli maaş zammı enflasyon farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığı zamları ne zaman ödenecek?
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Bu ay yapılacak maaş ödemeleriyle beraber en düşük emekli aylığını alacak emekli sayısı 300 bin kişi artacak. 4 milyon 11 bin emekli yapılacak zamdan faydalanacak.
En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.
Emekliler zamlı maaşlarına Temmuz ayı içerisinde kavuşacak. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi şöyle açıklandı:
4A SSK Emeklileri İçin Ödeme Günleri
Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz
Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz
Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz
Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz
Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz
Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz
4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri
Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz
Temmuz 2025 itibarıyla zamlı emekli maaş tablosu
TEMMUZ MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Memurların temmuz ayında aldığı zam oranı %15.57 oldu. Enflasyon kaynaklı oluşan fark ödemeleri için gözler SGK’ya çevrildi.
Memur ve memur emeklisinin maaşları 15’inden itibaren işleniyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve diğer meslek gruplarında memur derecesindekilerin 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.
Memur fark ödemelerinin normal maaşlarla birlikte 15 Temmuz’da hesaplara yatırılması bekleniyor. 15 Temmuz’un resmi tatile denk gelmesi sebebiyle fark ödemelerinin olmaması durumunda ise SGK ayrıca ödeme takvimi duyuracak ve memurların fark ödemeleri hesaplara yatırılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına %15.17 zam yapılırken en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. En düşük memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 lira oldu.