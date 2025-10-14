EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: SSK Bağkur emeklisi 2026'da ne kadar zam alacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

SSK Bağkur ve memur emeklisi yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Bu yıl hükümet yetkilileri ile memur tarafı arasında anlaşma sağlanamayınca devreye Hakem Heyeti girdi.