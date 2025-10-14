EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: SSK Bağkur emeklisi 2026'da ne kadar zam alacak?

Emekli maaşlarına 2026 yılı için yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67, memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında zam almıştı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,23 gelmesiyle birlikte gözler şimdi 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki, 2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar zam alacak?
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
SSK Bağkur ve memur emeklisi yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Bu yıl hükümet yetkilileri ile memur tarafı arasında anlaşma sağlanamayınca devreye Hakem Heyeti girdi.
EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Öte yandan temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyordu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı. TÜFE ağustos ayında yüzde 2,04 temmuz ayında yüzde 2,06 oldu.
Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:
Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65
Geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.5 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre Ocak ayı zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.14, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 4.9 farkla yüzde 16.44 seviyesinde çıkması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmininde üst bant yüzde 29 olmuştu. Bu tahmine göre de zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.56'ya, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 5.3 farkla yüzde 16.88'e ulaşabilecek.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL