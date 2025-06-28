EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMALAR: SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.50 çıkarsa emekli aylıklarına zam oranı yüzde 16,81 olacaktır. En düşük emekli maaşı ise 16.901 TL olur. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyonu 1,77 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 17,13 olacaktır. Bu orana göre zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 16.947 TL'ye yükselecektir. Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.00 çıkarsa emekli zam oranı yüzde 17.40, en düşük emekli aylığı da 16.986 TL olur.