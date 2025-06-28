EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMALAR: SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik süreçte sona gelindi. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve zam oranı kesinleşecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilere göre enflasyon farkı yüzde 15,09 oldu. Peki, Temmuz 2025’te emekli maaşları ne kadar olacak?
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? Yılda iki kez enflasyon oranına göre güncellenen maaşlar için gözler TÜİK’ten gelecek son veriye çevrildi. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak açıklanırken, Haziran ayı verisiyle birlikte kesin zam oranı da belli olacak. Milyonlarca emekli yeni maaş hesaplamasını merak ediyor.
GÖZLER 3 TEMMUZ'DA!
SSK, Bağ-Kur emeklileri için kritik tarih 3 Temmuz! TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından emeklilerin alacağı Temmuz maaş zam oranı kesinleşecek. Mayıs ayı enflasyonu 1,53 olarak açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı 15,09 oldu.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!
Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Buna göre hesaplama yapılırsa 2025 yılı ilk 6 ayında enflasyon %17,13 çıkacaktır. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak.
TEMMUZ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ
Haziran ayı enflasyonu 1,00 olarak açıklanırsa 6 aylık toplam enflasyon 16,24 olacak.
1,50 olarak açıklanırsa 6 aylık toplam enflasyon 16,82
2,00 olarak açıklanırsa 17,40
2,50 olarak açıklanırsa 6 aylık enflasyon 17,97 olacak. Bu da emeklinin alacağı nihai zam oranı olmuş olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı enflasyonun eklenmesi ile nihai zam oranı belli olacak
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.00 olarak açıklanırsa emekliye zam oranı yüzde 16,24 olacaktır. Bu orana göre en düşük emekli aylığı artırılırsa tutar 16.818 TL olacaktır.
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.50 çıkarsa emekli aylıklarına zam oranı yüzde 16,81 olacaktır. En düşük emekli maaşı ise 16.901 TL olur. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyonu 1,77 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 17,13 olacaktır. Bu orana göre zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 16.947 TL'ye yükselecektir. Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.00 çıkarsa emekli zam oranı yüzde 17.40, en düşük emekli aylığı da 16.986 TL olur.