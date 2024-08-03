Emekli maaşını artırma formülü netleşti: 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası için tarih detayı...

Emekli maaşı hesaplanırken en önemli parametre sizin brüt maaşınız ve çalıştığınız gün sayısıdır. Ancak emekli maaşı tutarını artıran bir diğer önemli unsur da dilekçe tarihinizdir. 2024 ile 2025 yılı arasında fark oluştu. İşte size yüzde 30 daha fazla kazandıracak o formül ve örnek hesaplamalarla emekli maaşı…
Milyonlarca emekli için Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışının ardından yeni taban maaş da belirlenmiş oldu. 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan taban maaş ile birlikte tüm aylıklar bu rakama seyyanen ödeme ile tamamlanacak. Temmuz ayı itibariyle oluşan farklar da 7 Ağustos'ta emeklilerin hesabına yatırılacak. Böylece, 3.7 milyon emekliye seyyanen ödeme yapılmış olacak.
Yüzde 30'a Yakın Fark Oluşuyor
Emeklilerle ilgili hesaplar yeniden yapılırken, emekli maaşı hesaplama yöntemleri de milyonların gündeminden düşmüyor.
Özellikle güncelleme katsayılarının bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranıyla belirlenmesi, emeklilik dilekçesinin verildiği tarihi de öne çıkarıyor. 2024 yılı ile 2025 yılı arasında dilekçe vermek arasında yüzde 30'a yakın fark oluşuyor.
Brüt Maaşlar Çok Önemli
Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken ödenen SGK primleridir. SGK'ya bildirilen prime esas kazanç, yani brüt maaşınız, ileride alınacak emekli maaşını belirler.
Bunun dışında, çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemlidir. Üç ayrı dönemde hesaplanan emekli maaşında aylık bağlama oranları değişir.
Bu durumda, 2000 yılı öncesinde çalışması daha fazla olan ve yüksek prim yatıranlar daha avantajlıdır. Üç dönem (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası) için hesaplanan emekli maaşı, daha sonra dilekçe verilen yıla göre güncellenir.
Maaş Hesabında Neler Kullanılıyor?
Üç dönem için aylık bağlama oranları
Önceki yılın güncelleme katsayısı
Önceki yılın enflasyon oranı
Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u
İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları
Güncelleme Önemli
Emekli maaşı hesaplandıktan sonra güncelleme yapılırken, emeklilik dilekçesinin verildiği yıl önem kazanır. Güncelleme katsayısı hesaplanırken bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranı dikkate alınır.
Ayrıca o yıl yapılan Ocak ve Temmuz artışları da önemlidir. Dilekçe verilen yıl emekli zam oranları güncelleme katsayısından fazla ise, o yıl dilekçe vermek büyük avantaj sağlar ve emekli maaşının daha yüksek olmasına sebep olur.
2024 ve 2025 Farkı Nasıl Ortaya Çıkıyor?
Çalışanlar açısından bakıldığında, 2024 yılı ile 2025 yılı arasında emekli maaşı hesaplamaları farklılık gösterir. Maaş hesaplama formüllerine göre bir önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamları dikkate alındığı için, bu yıl dilekçe verenler için 2023 yılı, gelecek yıl dilekçe verenler için ise 2024 yılı dikkate alınır.
2023 yılı enflasyonunun 2024 yılı enflasyonundan yüksek olduğu ve büyüme farkının bulunduğu görülüyor. Ayrıca, 2024 yılı artışları kümülatif olarak yüzde 86.6 olduğu için, bu da maaşı yükseltir. 2024 yılında dilekçe veren bir kişi bekleyerek maaş kaçırmamış da olur.
Örnek Hesaplama
2023 yılı maaşı: 10.000 TL
2024'te Dilekçe Verirse:
Güncelleme: 10.000 X 1.6627 = 16.627 TL
2024 yılı zamlar (86.6%): 30.997 TL
2025'te Dilekçe Verirse:
Güncelleme: 10.000 X 1.3920 = 13.920 TL
2025 Ocak artışı: 23.124 TL
Bu hesaplamalara göre, iki sigortalı arasında yaklaşık yüzde 30 civarında bir fark oluşuyor. Bu fark, güncelleme katsayısından kaynaklanıyor.