Son dakika deprem haberine göre; Muğla'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Türkiye'nin farklı noktalardan büyük, küçük, orta şiddetli depremler meydana gelebiliyor. Vatandaşlar gün gün çevre illerde de hissedilen deprem listelerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli tarafından deprem listeleri an be an güncelleniyor. Peki ama en son nerede deprem oldu?

1 /6 Akdeniz'de, Marmaris açıklarında saat 02,17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Muğla çevrelerinde de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya panik atak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün vefat ettiğini duyurdu.

2 /6 Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığı biliniyor. Bu sebeple zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. AFAD ve Kandilli'nin en son depremler listesinde yaşanan depremlerin enlem ve boylam bilgileri, yerel saatle kaçta meydana geldiği, depremin derinliği gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.



3 /6 SON DEPREMLER LİSTESİ Muğla, Marmaris’te 5.8 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.







4 /6 3 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

2025-06-03 09:21:48 35.10722 27.40583 7.52 ML 2.7 Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla) 2025-06-03 07:16:51 36.60667 25.73444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi 2025-06-03 07:06:47 37.77417 36.51417 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-06-03 05:36:58 36.68833 25.92056 7.0 ML 2.5 Ege Denizi 2025-06-03 03:01:07 36.70111 28.15833 77.07 ML 2.9 Marmaris (Muğla) 2025-06-03 02:28:00 36.56861 27.97333 75.71 ML 2.5 Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla) 2025-06-03 02:17:29 36.64 28.25056 67.91 MW 5.8 Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla) 2025-06-03 01:27:10 37.88139 37.94722 9.79 ML 3.1 Tut (Adıyaman)