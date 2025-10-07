AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü ve derinliğine ilgili bilgileri merak ediyor. İşte 7 Ekim 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
7 EKİM SON DEPREMLER
AFAD ölçümlerine göre bugün 3.0 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana gelmedi.
7 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-07 09:54:00 38.28889 29.73333 7.0 ML 1.6 Çivril (Denizli)
2025-10-07 09:34:01 39.2375 28.98583 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-07 09:31:16 39.18556 28.21972 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 09:20:12 39.21639 28.15556 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 09:07:49 39.05028 28.24 7.0 ML 1.3 Gördes (Manisa)
2025-10-07 08:48:39 39.24889 28.94694 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-10-07 08:19:24 37.88556 36.68833 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-10-07 08:06:11 39.26278 28.95972 9.47 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-10-07 07:54:34 39.14639 28.12722 9.21 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 07:40:13 39.21694 28.9725 16.68 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-07 07:13:22 39.17694 28.17194 7.62 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 07:10:17 39.16889 28.18194 11.41 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 07:04:40 39.17694 28.15944 6.97 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 06:37:33 39.21 28.10917 10.86 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 06:30:06 39.16833 28.18028 11.22 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 06:13:47 40.06583 36.04167 16.87 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2025-10-07 06:10:19 40.07611 36.00583 19.88 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2025-10-07 06:02:13 38.43611 37.30917 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-10-07 05:38:32 39.70944 35.11278 7.0 ML 1.1 Sorgun (Yozgat)
2025-10-07 05:35:33 38.75778 38.02944 7.0 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2025-10-07 05:20:44 39.23889 28.96083 12.19 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-10-07 05:16:30 37.17528 36.66583 5.25 ML 1.1 Bahçe (Osmaniye)
2025-10-07 05:09:26 39.1875 28.1825 11.35 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 05:02:07 39.16083 28.17222 10.6 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 04:55:15 39.14361 28.18833 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 04:47:30 39.21806 28.21778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-07 04:32:21 37.86778 41.99056 5.38 ML 2.3 Merkez (Siirt)
2025-10-07 04:16:33 39.18972 28.15806 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)