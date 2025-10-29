Erken emekli eden hastalıklar açıklandı! Uzman isim açıkladı

Çalışma hayatında karşılaşılan meslek hastalıkları, SGK tarafından belirli kategorilerde ele alınıyor. Meslek hastalıkları, çalışanların işlerini yaparken maruz kaldıkları riskler nedeniyle gelişen sağlık sorunları olarak tanımlanıyor. SGK, bu hastalıkları beş farklı grupta değerlendirerek, çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini ve haklarını koruyabilmesini sağlıyor. Peki, meslek hastalığı başvurusu nasıl yapılır ve hangi hastalıklar bu kapsamda yer alır? İşte SGK'nın meslek hastalığı sınıflandırması ve başvuru süreciyle ilgili detaylar.
Bazı hastalıklar, çalışma hayatında karşılaşılan riskler nedeniyle meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. SGK, bu hastalıkları belirli kriterlere göre sınıflandırarak, çalışanların bu hastalıklar nedeniyle hak kaybı yaşamamalarını sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, meslek hastalıklarının yalnızca işyerindeki fiziki koşullardan değil, aynı zamanda yapılan işin niteliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Yılmaz, “Meslek hastalıkları genellikle işin doğası gereği uzun süreli maruz kalınan kimyasal, biyolojik ya da fiziksel etkenler sonucu ortaya çıkar. Ancak bazı hastalıklar da meslek hastalığı kapsamında değerlendirilebilmektedir,” dedi. Peki, hangi hastalıklar meslek hastalığı sayılıyor?
Bazı hastalıkla meslek hastalığı olarak biliniyor. Peki hangi hastalıklar meslek hastalığına giriyor? Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
SGK sisteminde, siz çalışma hayatına girdikten sonra bir hastalığa yakalandığınızda bazı imkanlara başvurabiliyorsunuz. Yaptığınız işle ilgili olarak oluşan bir rahatsızlığınız varsa burada meslek hastalığı üzerinden değerlendiriliyor. SGK bunu 5 gruba ayırmış durumda.
A GRUBU: kimyasal maddeler üzerinden oluşan hastalıklar
B GRUBU: Mesleki cilt hastalıkları
C GRUBU: Pnömokonyozlar ve diğer meslek solunum rahatsızlıkları
D GRUBU: Meslek bulaşıcı hastalıklar
E GRUBU: fiziki etkenlerle olan hastalıklar
EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN HASTALIKLAR NELER?
Ülkemizde de bu alanda başvuru yapan birçok vatandaş bulunuyor. Peki en çok başvuru yapılan hastalıklar neler? Pnömokonyozlar, omurga arızaları, omuz, kol ve tendon arızaları, silikozis hastalıklarım üzerinden değerlendirebiliriz.
BAŞVURUDA BULUNANLAR HANGİ MESLEĞİ YAPIYOR?
Madenlerde çalışanlar, tekstil sektöründe çalışanlar, inşaat sektöründe çalışanlar genelde bu hastalıklarda başvuran meslek hastalıkları.
KİŞİ BU HASTALIKLARDAN BİRİNE SAHİPSE NE YAPMASI GEREKİYOR Kİ EMEKLİ OLABİLSİN?
Bununla ilgili ilk önce işyerinden bir yazı devamında da SGK'ya başvuruyor. SGK vatandaşı hastaneye sevk ediyor. Hastanede tedavi ve teşhis sürecini tamamlıyor. Tüm bu süreçler tamamlandığında ilgili kişi bazı haklara kavuşmuş oluyor.
PEKİ BU HAKLAR NELER?
Malulen emekli dediğimiz kıstas: Orada en az rapor oranı yüzde 60 olursa ve SGK'ya kayıtlı 1800 gün çalışmanız varsa siz malulen emekli olabilirisiniz. En önemli detay burada yaş haddi aranmıyor.Bir alternatif daha var. Gelir bağlanması. Gelir ise iş gücü kayıp oranı yüzde 10 üzerinde ise gelir bağlanıyor. Burada ayrıca başka bir işte de çalışabiliyor. Malulen emeklilikte bir işyerinde çalışamaz.