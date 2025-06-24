EYT müjdesini kaçırana 2. EYT benzeri şansı doğacak! 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara emeklilik şartı açıklandı

Peki, malulen emeklilik nedir?

Çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşadığı tespit edilenler, iş kazası/meslek hastalığı sebebi ile meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 60 ve üzerinde olanlar sigortalılar malul sayılıyorlar. Malulen erken emeklilik imkanı için 10 yıllık sigortalılık süresinin ve 1800 gün prim gününün doldurulmuş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra başkasının bakımına muhtaç şekilde malul kalanlar için 10 yıllık sigortalılık süresi aranmadığı belirtiliyor. Bu durumda 1800 prim gününün yeterli olduğu söyleniyor.