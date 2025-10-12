Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır 2025? Başvuru şartları ve geri ödeme planı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlere yönelik Aile Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz evlilik kredisi desteğinde önemli bir güncelleme yapıldığını açıkladı. 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, 18–25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26–29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sunulacak. Bakan Göktaş, gençlerin aile kurma süreçlerinde ekonomik yüklerini hafifletmek ve evlilik öncesi dönemde finansal destek sağlamak amacıyla fonun kapsamının genişletildiğini belirtti. Peki evlilik kedisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı...

1 /9 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genç çiftlerin evlilik sürecini desteklemek amacıyla Aile Gençlik Fonu faizsiz evlilik kredisi desteğini güncelledi. 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında, 18–25 yaş aralığındaki çiftlere 250.000 TL, 26–29 yaş aralığındakilere 200.000 TL faizsiz kredi sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Kredi desteği 48 ay vadeli olup, ilk 24 ay geri ödemesiz olacak. Çocuk sahibi olan çiftlere her çocuk için 12 ay borç erteleme olanağı tanınacak. Zamlı faizsiz evlilik kredisi başvurusu yapabilmek için T.C. vatandaşı olmak, Türkiye’de ikamet etmek, taşınmaz sahibi olmamak ve gelir şartlarını sağlamak gerekiyor. Başvuru ekranı, şartlar ve detaylı bilgilere ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2 /9

Bakan Göktaş: “Gençlerimize daha güçlü destek sağlayacağız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere yönelik faizsiz kredi desteğinde artış yapıldığını duyurdu. Göktaş, 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte destek miktarlarının gençlerin yaş gruplarına göre artırıldığını belirtti.

Bakan Göktaş açıklamasında, “Aile kurmak isteyen gençlerimize ekonomik destek sunarak onları güçlü bir başlangıca teşvik ediyoruz. 2026 itibarıyla zamlı tutarlarla birlikte genç çiftlerimize 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunulacak.” ifadelerini kullandı.

3 /9

Başvurular 1 Ekim itibarıyla başladı Zamlı faizsiz evlilik kredisi başvuruları, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, Aile Gençlik Fonu platformu aracılığıyla çevrim içi olarak yapılabiliyor.

Fon kapsamında verilen destek, 2026 Ocak ayından itibaren ödemeye başlayacak şekilde planlandı. Bu nedenle Kasım veya Aralık 2025’te nikâh kıyacak çiftlerin ödemeleri 2026’ya denk geldiği için zamlı kredi tutarından faydalanabilecekleri açıklandı.

4 /9

250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği Yeni düzenlemeye göre: 18–25 yaş aralığındaki çiftlere: 250.000 TL 26–29 yaş aralığındaki çiftlere: 200.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanacak. Bu krediler, 48 ay vadeli olacak ve ilk 24 ay geri ödemesiz şekilde uygulanacak. Böylece çiftler, evliliklerinin ilk iki yılında ödeme yapmadan krediyi kullanabilecek.



5 /9

Çocuk sahibi olanlara ek borç errteleme hakkı Aile Gençlik Fonu kapsamındaki desteklerden yararlanan çiftlerden çocuk sahibi olanlar için ek bir kolaylık da getirildi. Çiftler, her çocuk için 12 aya kadar borç erteleme talebinde bulunabilecek. Erteleme başvurularının detayları ve takvim bilgileri, ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinde yayınlanacak.

6 /9

Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? Başvuru yapacak çiftlerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor: *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek *Başvuru tarihi itibarıyla 18–29 yaş aralığında olmak *Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak *Hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi *Nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak *Bakanlığın evlilik öncesi eğitim programına katılmak ve sonrasında 2 yıl boyunca evlilik danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek *Devlet güvenliğine veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması *Daha önce Aile Gençlik Fonu desteğinden faydalanmamış olmak

7 /9 Geri ödeme planı nasıl işliyor? Kredi desteği, faizsiz ve 48 ay vadeli olarak veriliyor. İlk 24 ay boyunca geri ödeme talep edilmiyor. Kalan 24 ayda ise eşit taksitlerle ödeme yapılacak. Geri ödemeler, çiftlerin gelir durumuna göre esnek planla şekillendirilebilecek.

8 /9

Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru süreci tamamen dijital olarak yürütülüyor. Başvuruda bulunmak isteyen çiftler: e-Devlet’e giriş yapıyor. “Aile Gençlik Fonu” sayfasına erişiyor. “Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Formu”nu dolduruyor. Gerekli belgeleri yükledikten sonra başvuruyu tamamlıyor. Resmî başvuru ekranı: https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/