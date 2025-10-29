FED faiz indirdi, altın fiyatları karıştı: FED faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ekim güncel cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. FED politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Bu gelişmenin ardından altın fiyatlarında da dalgalanmalar görüldü. Peki FED faiz kararı sonrasında cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ve piyasalardan son dakika gelişmeler...

1 /7 Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. FED'in faiz kararı beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirilirken, altın fiyatlarına nasıl yansıdığı ise merak edildi. İşte FED faiz kararı sonrasında altın fiyatlarındaki son durum.

2 /7 Altın fiyatları karar sonrası yön arayışında FED’in faiz indirimini duyurmasının hemen ardından ons altın fiyatı dakikalar içinde sert hareketler yaptı.

Karar öncesi 4.011 dolar seviyesinde işlem gören ons, açıklama öncesinde 3.990 dolara kadar geriledi.

Karar sonrası 4.004 dolara yükselen altın, ardından yeniden 3.988 dolar seviyesine indi. Uzmanlar, bu dalgalanmanın yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonu ve yeni faiz beklentilerine göre pozisyon almasıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

3 /7 Gram altın yükseldi, sonra dengelendi FED kararı öncesi 5.388 TL seviyelerinde olan gram altın, kararın açıklanmasının ardından 5.404 TL’ye kadar çıktı. Ancak kısa sürede 5.381 TL’ye gerileyerek gün içinde dengelendi. Yatırımcılar, dolar/TL paritesindeki hareketlerin de gram altın üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor.



4 /7

Çeyrek ve Cumhuriyet altınında güncel fiyatlar

Çeyrek Altın: Alış 9.172 TL / Satış 9.329 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.580 TL / Satış 37.148 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.096 TL / Satış 5.170 TL

Piyasalarda yatırım amaçlı fiziki altın talebinin faiz indirimi sonrası kısa süreli artış gösterebileceği tahmin ediliyor.



5 /7 Küresel piyasalar gözünü enflasyon verilerine çevirdi

FED’in faiz indirimi kararının ardından gözler, kasım ayında açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Uzmanlara göre, enflasyonda gerileme sinyali alınması halinde altın fiyatlarında kalıcı yükseliş eğilimi görülebilir. Aksi senaryoda ise doların güçlenmesiyle altın yeniden 3.950 dolar seviyesinin altını test edebilir.

Not: Altın fiyatları saat 21.40'ta alınan verilere dayanmaktadır. Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.