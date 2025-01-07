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Fiyatların ivmesi değişti araba almak isteyenlere gün doğdu! İşte en ucuz 2025 SUV araç modelleri....

Fiyatların ivmesi değişti araba almak isteyenlere gün doğdu! İşte en ucuz 2025 SUV araç modelleri....

12:047/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>İşte en ucuz 2025 SUV araç modelleri</p>
İşte en ucuz 2025 SUV araç modelleri

Yerden yüksekliği, geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla SUV araçlar, özellikle büyük aileler için vazgeçilmez hale geliyor. Benzin, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle geniş bir yelpazeye sahip olan bu araçlar, son dönemde daha da fazla tercih ediliyor. Eğer siz de SUV tipi bir araç almak istiyorsanız, 2025 Aralık ayında satışa sunulan uygun fiyatlı modelleri sizler için derledik. Hem ekonomik hem de geniş iç alanıyla ön plana çıkan bu araçlarla, aile yolculuklarınız çok daha konforlu olacak. İşte, Aralık ayında dikkat çeken en uygun fiyatlı SUV modelleri!

SUV araçlar, yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmiyle hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle büyük aileler için ideal olan bu araçlar, son yıllarda hem benzinli hem dizel hem de hibrit seçenekleriyle daha fazla alıcıya hitap ediyor. Aralık 2025 itibarıyla, SUV almak isteyenler için uygun fiyatlı ve performans açısından tatmin edici modeller piyasada. Hem ekonomik hem de şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu SUV araçlar, ihtiyacınız olan geniş iç alanı sunarken aynı zamanda bütçenize de hitap ediyor. İşte 2025 Aralık ayında dikkate değer fiyatlarla sahip olabileceğiniz bazı SUV modelleri!

Fiat Egea Cross Fiyatı

1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Vites Tipi Aralık Fiyatı Street Manuel 1.009.900 TL

Hyundai Bayon Fiyatı

1.2 MPI 79 PS Vites Tipi Aralık Fiyatı Jump Manuel 1.079.000 TL

Opel Crossland Fiyatı

1.2 130 HP Benzin AT6 Vites Tipi Aralık Fiyatı Essential Manuel 1.399.900 TL

Ford Puma Fiyatı

SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit Vites Tipi Aralık Fiyatı Titanium Manuel 1.475.800 TL 

Kia Stonic Fiyatı

Stonic 1.0L 100 PS DCT Vites Tipi Aralık Fiyatı Cool Plus Otomatik 1.270.500 TL

Citroen C3 AirCross Fiyatı

1.2 PureTech 130 hp – EAT6 Vites Tipi Aralık Fiyatı Feel Bold Otomatik 1.320.000 TL

MG ZS Fiyatı

1.0 AT Benzin 111 PS Vites Tipi Aralık Fiyatı Comfort Otomatik 1.349.000 TL

Seat Arona Fiyatı

1.0 EcoTSI 115 HP DSG Vites Tipi Aralık Fiyatı Style Otomatik 1.420.000 TL

Renault Captur Fiyatı

Mild hybrid EDC 160 hp Vites Tipi Aralık Fiyatı Techno Otomatik 1.595.000 TL

Volkswagen T-Cross Fiyatı;

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Vites Tipi Aralık Fiyatı Life Manuel 1.658.000 TL

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