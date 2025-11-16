TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Peki gazi eşleri ve çocukları TOKİ 500 bin sosyal konuta gazi kategorisinden başvuru yapabilir mi? İşte şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi eşleri ve çocukları TOKİ başvuru şartları.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. İşte şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi eşleri ve çocukları TOKİ başvuru şartları.
Gazi eşleri ve çocukları TOKİ konuta gazi kategorisinden başvuru yapabilir mi?
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
TOKİ 500 bin sosyal konut emekli başvurusu şartları neler?
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak.
TOKİ 500 bin sosyal konut depremzede başvurusu şartları
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa).
TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisi başvurusu şartları
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvurusu şartları
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutları 3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi başvurusu şartları
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
Hisseli tapusu olanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.