Green Card başvurusu bu yıl neden ertelendi? DV Lottery 2026 ne zaman başlayacak, pasaport şartı geri mi geliyor? İşte son durum

2026 yılı Green Card (DV Lottery) başvuruları için geri sayım sürerken takvimde yaşanan gecikme, milyonlarca kişinin merakını artırdı. Her yıl ekim–kasım döneminde başvuruya açılan programın bu yıl henüz başlamaması, “Green Card başvurusu neden ertelendi?” sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması beklenirken, başvuru sisteminde yapılması planlanan değişikliklerin gecikmeye neden olduğu öne sürülüyor.
2026 Green Card (DV Lottery) başvuruları beklenenden geç kaldı. 1 dolarlık kayıt ücreti ve sistem güncellemesi iddiaları gündemdeyken, başvuru takvimi için gözler ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaya çevrildi.
Başvurular neden açılmadı?
ABD basınında yer alan iddialara göre DV Lottery sistemine bu yıl küçük de olsa kritik bir güncelleme yapılacak. En çok konuşulan değişiklik ise 1 dolarlık kayıt ücreti.
Bu sembolik ücretin, başvuruların yoğunluğunu azaltmak ve sahte başvuruların önüne geçmek amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Ücretin uygulanabilmesi için sistemsel güncellemenin tamamlanması gerektiğinden, başvuru ekranının geç açıldığı düşünülüyor.
Uzmanlara göre 1 dolarlık kayıt ücreti sayesinde ABD yönetimi yılda yaklaşık 25 milyon dolarlık ek gelir elde edebilir.
Pasaport zorunluluğu yeniden gelecek mi?
Başvuru sürecine ilişkin bir diğer tartışma da pasaport şartı. Trump yönetiminin daha önce uygulamaya koyduğu fakat mahkeme kararıyla iptal edilen pasaport zorunluluğunu geri getirmeye yönelik bir tasarı hazırlandığı ifade ediliyor.
Ancak tasarının onaylanması zaman alacağından, DV-2026 döneminde pasaport şartı beklenmiyor. Değişikliğin en erken bir sonraki yıllarda uygulanabileceği değerlendiriliyor.
Green Card 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?
Geçen yıl DV-2025 çekilişi 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.
Bu yıl ise tarihler henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kısa süre içinde güncel takvimi duyurması bekleniyor.
Sürece dair son bilgiler şöyle:
DV-2026 başvuruları henüz açılmadı.
Sistem güncellemesi nedeniyle gecikme yaşandığı tahmin ediliyor.
Resmî duyuru yakında yapılacak.
Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Green Card çekilişine başvurmak için herhangi bir kurum ya da danışmanlığa ihtiyaç yoktur. İşlemler yalnızca ABD hükümetine ait resmi internet sitesi üzerinden yapılır:
dvprogram.state.gov
Başvuru için gerekli temel şartlar:
En az lise mezuniyeti
Uygun ülke vatandaşlığı
Güncel, biyometrik kurallara uygun fotoğraf
Doğru ve eksiksiz kişisel bilgiler
Başvurular tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı siteden açıklanır.