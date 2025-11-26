Green Card başvurusu bu yıl neden ertelendi? DV Lottery 2026 ne zaman başlayacak, pasaport şartı geri mi geliyor? İşte son durum





Başvurular neden açılmadı?





ABD basınında yer alan iddialara göre DV Lottery sistemine bu yıl küçük de olsa kritik bir güncelleme yapılacak. En çok konuşulan değişiklik ise 1 dolarlık kayıt ücreti.

Bu sembolik ücretin, başvuruların yoğunluğunu azaltmak ve sahte başvuruların önüne geçmek amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Ücretin uygulanabilmesi için sistemsel güncellemenin tamamlanması gerektiğinden, başvuru ekranının geç açıldığı düşünülüyor.





Uzmanlara göre 1 dolarlık kayıt ücreti sayesinde ABD yönetimi yılda yaklaşık 25 milyon dolarlık ek gelir elde edebilir.



