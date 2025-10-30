Gümüşhane Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 22-26 Ekim tarihleri arasında alındı. İŞKUR Gençlik programı kapsamında Gümüşhane Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere 561 kontenjan ayrıldı. Bugün ise noter kurası çekiliyor. Öğrencilere günlük net bin 83 TL ödeme aylık 14 günlük katılım halinde 15 bin 162 TL aylık ödeme yapılacak. Peki Gümüşhane Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları asil liste nereden ve nasıl sorgulanacak?
Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği yapılarak düzenlenen ve bir aktif işgücü programı olan İŞKUR Gençlik Programı başlıyor. Gümüşhane Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://esube.iskur.gov.tr/ adresleri üzerinden 22-26 Ekim tarihleri arasında yapıldı.
Gümüşhane Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi ne zaman?
İşkur Gençlik Programında (2025-2026) istihdam edilecek öğrencilere yönelik 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat:10:30'da Mustafa Çalık Kongre Merkezi Salonunda Noter Kura Çekimi yapılacaktır.
Kura Çekimi Neticesinde asıl aday olarak belirlenen katılımcılar üniversitenin Ana Sayfasında ilan edileceklerdir. İsmi yayımlanan Katılımcıların işe başlatılmaları için İstenilecek belgeler tablosunu inceleyerek evrakları eksiksiz olarak temin ettikten sonra kura da isimleri çıkan birimlere başvuru yaparak evrak teslim etmeleri akabinde yapılan inceleme sonrasında çalışmaları reva görülenler Gençlik Programında Çalışmaya hak kazanacaklardır.
İŞKUR Gençlik Programı Gümüşhane Üniversitesi kura çekilişi sonuçları asil liste için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır?
Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamaz. (toplum yaşama alanları bu hükümden muaftır.)
İŞKUR Gençlik Programı esnasında başka yerde sigortalı olunabilir mi?
Katılımcıların program esansında başka yerde sigortalı olmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)