Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği yapılarak düzenlenen ve bir aktif işgücü programı olan İŞKUR Gençlik Programı başlıyor. Gümüşhane Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://esube.iskur.gov.tr/ adresleri üzerinden 22-26 Ekim tarihleri arasında yapıldı.