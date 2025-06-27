Güneş çarpması neden hayati tehlike taşır, ateş düşürücüler etki eder mi?

GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN ŞAPKA SEÇİMİ ÖNEMLİ Mİ?

Sıcak havadan korunmak için kullanılan bazı şapkaların yanlış malzemeden üretildiğine dikkat çeken Dr. Demir, “Naylon ya da hava almayan kumaşlardan yapılmış şapkalar sıcaklığı artırır. Pamuklu ya da keten kumaş tercih edilmeli, gerekirse serinletici etki için şapka ıslatılabilir” ifadelerini kullandı.



