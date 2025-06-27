Güneş çarpması neden hayati tehlike taşır, ateş düşürücüler etki eder mi?

Yaz aylarının yakıcı sıcakları etkisini artırırken, güneş çarpması vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler yüksek risk altında. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “Güneş çarpmasında vücut ısısı aniden 40 derecenin üzerine çıkabiliyor. Bu durumda ateş düşürücüler etkili olmuyor, acil müdahale gerekiyor” dedi.
Termometrelerin 40 dereceyi aştığı bu sıcak yaz günlerinde, hastanelerin acil servislerinde güneş çarpması nedeniyle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, özellikle yeterli sıvı tüketmeyen, kalp, diyabet veya tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan bireylerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekerek, “Bazı ilaçları düzenli kullanan kişilerde güneş çarpması çok daha ağır sağlık sorunlarına yol açabilir” uyarısında bulundu.
GÜNEŞ ÇARPMASI NEDEN HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR?
Termometrelerin 40 dereceyi aştığı bu günlerde, acil servislerde güneş çarpması şikayetleriyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Dr. Demir, “Yeterli sıvı almayan, tansiyon, diyabet ya da kalp hastalığı bulunan kişilerde bu durum daha ağır seyredebilir” uyarısında bulundu.
VÜCUT ISISI YÜKSELİNCE NE OLUR?
Doç. Dr. Demir, güneş çarpmasının vücut sıcaklığının 40°C’nin üzerine çıkmasıyla tanımlandığını belirtti. “Bu durumda huzursuzluk, kas krampları, bilinç bulanıklığı hatta organ yetmezliği gelişebilir. Beyin dahil birçok sistem etkilenmeye başlar” diye konuştu.
BUZLA MÜDAHALE NEDEN HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL
Güneş çarpmasına uğrayan hastalara acilde buz uygulamasıyla müdahale ettiklerini belirten Dr. Demir, kalp hastalarında bu uygulamanın yavaş ve kontrollü yapılması gerektiğini söyledi. "Ateş düşürücüler burada işe yaramaz, bu yanlış bir algıdır" dedi.
GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN ŞAPKA SEÇİMİ ÖNEMLİ Mİ?
Sıcak havadan korunmak için kullanılan bazı şapkaların yanlış malzemeden üretildiğine dikkat çeken Dr. Demir, “Naylon ya da hava almayan kumaşlardan yapılmış şapkalar sıcaklığı artırır. Pamuklu ya da keten kumaş tercih edilmeli, gerekirse serinletici etki için şapka ıslatılabilir” ifadelerini kullandı.
GÜNÜN HANGİ SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAMAK GEREKİR?
Güneş çarpması riskinin en yüksek olduğu saatler 11.00 ile 15.00 arası. Özellikle risk grubundaki bireylerin bu saatlerde dış ortamdan kaçınması, gölgede dinlenmesi ve sıvı tüketimini artırması gerekiyor.
BASİT ÖNLEMLERLE GÜNEŞ ÇARPMASINDAN KORUNABİLİR MİYİZ?
Dr. Demir, güneş çarpmasının hafif semptomları görüldüğünde hızlı hareket etmenin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı. “Soğuk suyla yüz yıkamak, serin bir yere geçmek ve bol sıvı tüketmek ilk adım olmalı. Ancak belirtiler ciddiyse mutlaka acil yardım alınmalı” dedi.