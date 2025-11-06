Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 Kasım’da noter huzurunda gerçekleştirilen 2026 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Bu yıl yapılan çekiliş sonucunda 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Türkiye genelinde toplam 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura büyük heyecanla takip edilirken, şimdi hacı adaylarının gündeminde kesin kayıt tarihleri ve 2026 yılı hac ücretleri yer alıyor. Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak. Peki 2026 yılı hac ücretleri ne kadar, belli oldu mu?

1 /6 Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.

2 /6 Hac kesin kayıt tarihleri ne zaman? Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak. Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

3 /6 Kesin kayıt işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamayanların yerine boş kalan kontenjanlar, Diyanet’in belirlediği tarihte yeniden ilan edilecek. Boş kontenjanlar, hac konaklama türlerine göre kura sırasına göre doldurulacak.

4 /6 Hac kayıtları nasıl, nereden yapılacak? Kesin kayıt işlemleri yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İşlemleri” ekranından kayıtlarını tamamlayabilecek. Kayıt sırasında konaklama türü, oda sayısı (1, 2, 3, 4 kişilik) ve ücret tercihleri onaylanacak.

5 /6 2026 hac ücretleri ne kadar, konaklama fiyatları belli oldu mu?) 2026 yılı hac ücretleri henüz açıklanmadı ancak geçen yılın rakamları ve döviz kurları baz alınarak tahmini fiyat aralıkları şöyle: 4 kişilik oda (Normal Konaklama): 24.500 SAR (yaklaşık 275.000 TL) 3 kişilik oda (Normal Konaklama): 26.500 SAR (yaklaşık 297.000 TL)