Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimi 5 Kasım’da tamamlandı. Kura sonucunda 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Peki, hac kayıtları başladı mı, kesin kayıtlar nasıl yapılır? Hac kesin kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir? Diyanet Hac kesin kayıt ekranı 2026 ve Hac kesin kayıt takvimi tarihleri 2026...
Hac kesin kayıt ekranı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Hac kura sonuçları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü duyurulmuştu. Hac kurasında ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları “Diyanet 2026 Hac kesin kayıt başvuru ekranı”nı arama motorlarında sorguluyor.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?
5 Kasım'da yapılan hac kurası sonuçları erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Ayrıca sonuçlar hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak da iletilecek.
Hac ile ilgili kesin kayıtlar ise 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapılacak.
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR, E-DEVLET'TEN Mİ?
Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet'ten yapılacak.
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 Hac Broşürü’ne göre, kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları tercihlerini “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” ya da "Acenta Organizasyonu" olarak belirleyecek.
Adaylar, e-Devlet üzerinden “Hac İşlemleri” menüsünden konaklama türü, oda seçimi ve havalimanı tercihini yapabilecek. Diyanet organizasyonunu tercih edenler bu işlemleri il müftülükleri aracılığıyla da gerçekleştirebilecek. Acenta organizasyonunu seçen vatandaşlar ise işlemlerini Başkanlıkla sözleşmeli acentalar üzerinden yapabilecek.
Sözleşmeli acentaların listesi, www.hac.gov.tr adresinden yayımlanacak.
NORMAL KONAKLAMA ÜCRETLERİ NE KADAR?
1 Kişilik Konaklama Ücreti
4 Kişilik Oda 26.000 SAR
3 Kişilik Oda 27.750 SAR
2 Kişilik Oda 29.750 SAR
2026 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.
Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacak.
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere standartlarına göre yıldızlı otellerde konaklama hizmeti sunulacak.
Yakın mesafe konaklama türlerinde otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacak.
Uçak programı ve otel rezervasyonlarının zorunlu kılması halinde Mekke ve Medine’de konaklanan otellerde değişiklikler olabilecek.