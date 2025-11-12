HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 Hac Broşürü’ne göre, kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları tercihlerini “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” ya da "Acenta Organizasyonu" olarak belirleyecek.

Adaylar, e-Devlet üzerinden “Hac İşlemleri” menüsünden konaklama türü, oda seçimi ve havalimanı tercihini yapabilecek. Diyanet organizasyonunu tercih edenler bu işlemleri il müftülükleri aracılığıyla da gerçekleştirebilecek. Acenta organizasyonunu seçen vatandaşlar ise işlemlerini Başkanlıkla sözleşmeli acentalar üzerinden yapabilecek.

Sözleşmeli acentaların listesi, www.hac.gov.tr adresinden yayımlanacak.























