2026 hac kura sonuçları açıklandı. Kutsal topraklara gitme heyecanı yaşayan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı, sonuçları e-Devlet üzerinden “Hac İşlemleri” ekranından sorgulayabiliyor. Bu yıl Türkiye’den 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal yolculuğa çıkacak. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla gözler şimdi kesin kayıt tarihlerine çevrildi. TC kimlik numarasına göre Hac kura isim listesi sonuçlandı mı, nereden sorgulanır? Diyanet e-Devlet Hac kura sonuçları öğrenme ekranı.

1 /5 2026 HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen sonuçlar, 5 Kasım Çarşamba günü 20.00'da E-Devlet üzerinden erişime açıldı. Hacı adayları, kura sonucu sorgulama işlemlerini e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecekler. Diyanet, kura sonucunda asil listede yer alan hacı adaylarının kayıt süreci ve konaklama türü seçimi gibi sonraki adımlara ilişkin detaylı duyuruları da kura çekiminin hemen ardından paylaşacaktır. Hacı adaylarının mağduriyet yaşamaması için kayıt sürecini ve istenen belgeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET EKRANI





2 /5 2026 HAC KURASI CANLI YAYINLA ÇEKİLDİ! Diyanet tarafından 2026 hac kuraları 5 Kasım Çarşamba günü saat 10:30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekilişi yaklaşık 2 saat sürdü. Hacı adayları, noter ve basın mensupları huzurunda gerçekleştirilen dijital kura çekimini, Diyanet'in resmî yayın kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilme olanağı sunuldu.

3 /5 HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıtlarını 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet protalı üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt hakkı elde edip belirlenen sürede kayıt işlemlerini yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınmaya devam edilecek.



4 /5 İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN? Türkiye'den ilk hac kafilesi, 18 Nisan 2026 tarihinde kutsal topraklara hareket edecek. En son kafile ise 22 Mayıs 2026 tarihinde kutlu beldelere ulaşmış olacak. Hac farizasını yerine getiren kafileler, 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ülkeye dönmeye başlayacak. 25 Haziran 2026 tarihinde son hac kafilesinin dönüşüyle hac organiazsyonu tamamlanacak.

