Türkiye, 17 Ekim Cuma gününden başlayarak en az beş günlük bir periyotta, sonbaharın yüzünü gösteren serin ve yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede en yüksek 21-22 derecelerde ölçülüyor. Hafta sonu bölgede yağışlar bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlar artacak mı? İşte 18-19 Ekim il il hafta sonu hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: YAZLIKLAR DOLAPLARA KALDIRILMALI
Sis ve Görüş Mesafesi Uyarısı: Cuma günü, özellikle Marmara Bölgesi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun sis (PUS/SİS) görülecek. Bu durum, karayolu ulaşımında ciddi aksamalara ve görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir. Sürücülerin bu saatlerde dikkatli olmaları ve hızlarını azaltmaları hayati önem taşıyor.
YAĞIŞ ALARMI: BATI KARADENİZ'DE SEL RİSKİ YÜKSEK
Yağışlı sistem, Cuma akşamı Trakya'dan giriş yapmasının ardından, hafta sonu boyunca etkisini artırarak yayıldı. Pazar Gününe Dikkat: En kritik uyarı 19 Ekim Pazar günü için yapılıyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde (Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresi) beklenen günlük yağış miktarının 21-50 mm aralığında olması tahmin ediliyor. Bu şiddetli yağışlar, ani sel, su baskınları, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşanların tedbirli olması gerekiyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin en kalabalık üç metropolü olan İstanbul, Ankara ve İzmir, hafta sonundan itibaren başlayacak olan serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İstanbul, Cuma akşamı Trakya üzerinden giriş yapacak yağışlı sistemle birlikte hafta sonunu serin ve yağmurlu geçirecek; özellikle Pazar ve Pazartesi günleri maksimum sıcaklıkların 16-17 derece bandına inmesi ve sık sık sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerindeki yoğun sis potansiyeli nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.
Ankara ise Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu ve 20-22 derece civarında ılıman bir hava yaşayacak olsa da, Pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek ve sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek; başkentlilerin yeni haftaya yağmurla başlaması öngörülüyor. İzmir, 26 derece ile en yüksek sıcaklığa sahip şehir olsa da, Cumartesi ve Pazar günleri bölgesel olarak 6-20 mm aralığında yağış alacak ve sıcaklıkları 23-25 derece seviyesine gerileyecek; Ege'de yağışların yeni haftada da aralıklarla sürmesi bekleniyor. Üç şehirde de vatandaşların serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması önem taşımaktadır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI
17.10.2025 CUMA
Genel olarak, ülke genelinde hava güneşli ila parçalı bulutlu geçmektedir. Maksimum sıcaklıklar oldukça yüksektir; Batı ve Güneybatı'da 26 derece, Akdeniz bölgesinin bazı kısımlarında 28 derece ve Güneydoğu'da 29 dereceye kadar çıkmaktadır. İç ve Doğu Anadolu bölgeleri 19 derece ila 23 derece arasında sıcaklıklar görmektedir. Karadeniz ve Marmara bölgeleri nispeten daha serindir, çoğunlukla 20 derece ila 24 derece civarındadır. Minimum sıcaklıklar genellikle 4 derece ila 14 derece arasındadır. Özellikle Doğu'da (örneğin Kars çevresi) yerel sağanak yağış ihtimali düşüktür.
18 EKİM 2025 CUMARTESİ HAVA DURUMU
Özellikle Batı ve Karadeniz kıyılarında bulutluluk artmaktadır. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde dağınık yağmur beklenmekte olup, bu bölgelerde maksimum sıcaklıklar bir miktar düşmektedir (örneğin İstanbul 21 derece, İzmir 25 derece). İç Anadolu çoğunlukla bulutlu olup sıcaklıklar 20 derece ila 24 derece civarındadır. Güney ve Güneydoğu bölgeleri güneşli veya parçalı bulutlu olmaya devam etmekte ve sıcaklıklar yüksek seyretmektedir, bazı Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde 30 dereceye ulaşmaktadır. Minimum sıcaklıklar önceki güne benzerdir.
19 EKİM 2025 PAZAR HAVA DURUMU
Yağışlı havanın etkisi Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin çoğunu kapsayacak şekilde genişlemekte, Marmara ve Ege bölgelerinde dağınık sağanaklar devam etmektedir. Kuzeybatı'da sıcaklıklar daha da düşmekte, maksimumlar 17 derece ila 19 derece civarındadır. İç Anadolu ve Doğu bölgeleri bulutlulukta artış görse de çoğunlukla kuru kalmakta, sıcaklıklar yirmili yaşların başındadır. Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri sıcak, çoğunlukla güneşli ila parçalı bulutlu havayı korumakta, en yüksek sıcaklıklar hala yirmili yaşların ortasındadır.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ HAVA DURUMU
Yağışlı hava devam etmekte ve Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin daha büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Batı ve Kuzey'de maksimum sıcaklıklar nispeten serin kalmakta, genellikle 20 derecenin altındadır. Yağış İç Anadolu'nun bazı bölgelerine de girmektedir. Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri hala daha yüksek sıcaklıklar (yirmili yaşların ortası) ve çoğunlukla güneşli ila parçalı bulutlu koşullar yaşamakta, ancak bulutluluk artmaktadır. İç ve Doğu Anadolu'da yerel güneşlenme aralıkları bulunmaktadır.
21 EKİM 2025 SALI HAVA DURUMU
Yaygın yağışlı ve bulutlu hava Türkiye'nin büyük bir bölümüne hakim olmaktadır. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağmur beklenmekte, sıcaklıklar nispeten serin kalmakta, çoğunlukla 22 derecenin altındadır. Tipik olarak daha sıcak olan Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri bile artan bulutluluk ve bazı yerel sağanaklar görmekte, maksimum sıcaklıklar 24 derece ila 27 derece civarındadır. Genel eğilim, yağışta önemli bir artış ve dönemin başlangıcına göre ülke genelinde maksimum sıcaklıklarda yaygın bir düşüş şeklindedir.