BİM 4-5-7 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta BİM'de neler olacak? Gaming Klavye, Madeni Para Sayma Makinesi, Cep Telefonu, Aksiyon Kamerası

BİM 4-5-7 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta BİM'de neler olacak? Gaming Klavye, Madeni Para Sayma Makinesi, Cep Telefonu, Aksiyon Kamerası

12:454/11/2025, Salı
BİM 4-5-7 Kasım haftalık aktüel kataloğu mağaza raflarında satışa sunulmaya başlandı. 4-5-7 Kasım tarihlerin satışa sunulacak aktüel katalogda yer alan ürünler arasında Saç Düzleştirici, Buharlı El Ütüsü, Tost Makinesi, Cam Doğrayıcı, Mutfak Tartısı, Gaming Klavye, Madeni Para Sayma Makinesi, Cep Telefonu, Aksiyon Kamerası yer alıyor. İşte 4-5-7 Kasım BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

BİM AKTÜEL 4 KASIM 2025 KATALOĞU


Zühre Ana Karadut Özü 670 gr 189 TL

Sting Enerji İçeceği 250 ml 19,50 TL

Cafe Crown Hazır Kahve Latte 129 TL

İnci Ihlamur 50 gr 125 TL

Pin Drinks Çilek & Vanilya Aromalı Beyaz Çaylı Soğuk Çay 1 Litre 37,50 TL

Lavi Üzüm İçeceği 1 Litre 39,50 TL

Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 gr 125 TL

Luppo Karaorman Meyveli 182 gr 62,50 TL

Fındıklı Nutymax 3x44 gr 75 TL

Antep Fıstıklı Nutymax 3x44 gr 79 TL

Greta Köz Biberli Kraker 4x30 gr 45 TL

Ozmo Mini Yumurta 154 gr 119 TL












Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 285 TL

Safya Mısır Yağı 5 Litre 359 TL

Burcu Domates Suyu 700 gr 29,50 TL

Burcu Domates Salçası 1500 gr 125 TL

Gesaş Üzüm Pekmezi 770 gr 119 TL

Gesaş Tahin 600 gr 99,50 TL

Master Pieces Granola Çeşitleri 300 gr 95 TL

Saban Nohut 2,5 Kg 137,50 TL

Göksen Çilek Reçeli 1000 gr 97,50 TL

Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1000 gr 149 TL

Melis Salatalık Turşusu 2550 gr 127 TL

Duru Hazır Yemek Pilaki Çeşitleri 400 gr 37,50 TL











Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 229 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 329 TL

Akşeker Dana İnegöl Köfte 320 gr 169 TL

Akşeker Dana Döner 250 gr 119 TL

Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL

Aspiliç Piliç Schnitzel 1000 gr 95 TL

Feast Kriket Patates 1000 gr 95 TL

Superfresh Pizza Tost 200 gr 55 TL

Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 82,50 TL

Superfresh Bohça Mantı 1000 gr 145 TL

Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 89 TL

İçim Pesto Fesleğenli Kremalı Yemek Sosu 200 ml 37,50 TL

İçimino Orman Meyveli Süt 6x180 ml 69,50 TL












BİM AKTÜEL 5 KASIM 2025 KATALOĞU


X3 Aksiyon Kamerası 14.990 TL

GO 3S Aksiyon Kamerası 16.990 TL


BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU


Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL

Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL

Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL

Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL

Kumtel Mini Ütü 799 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL

Dijital Mutfak Tartısı 199 TL

Polosmart Smart Tartı 499 TL












Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL

Para Sayma Makinesi 2750 TL




Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

Philips Su Isıtıcı 990 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

Philips Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL

Philips Doğrayıcı 1.450 TL

Philips Kablolu Epilatör 899 TL








Takla Atan Yarış Seti 449 TL

Metal Model Arabalar 89 TL

Denge Oyunu 169 TL

Pelüş Ördek 379 TL

Kurbağa Oyunu 289 TL




Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 129 TL

Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL

El Havlusu 45 TL

Yüz Havlusu 85 TL

Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL











Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL

Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL

Hazneli Rende 159 TL

Kağıt Sufle Kabı 29 TL

Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL

Dikdörtgen Metal Tepsi 45 TL

Basmalı Otomatik Çırpıcı 45 TL

12/12











Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL

Tefal Düdüklü Tencere 5.750 TL

Tefal Simplicty Tava 32 cm 849 TL

Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL

Tefal Simplicty Tava 24 cm 629 TL

Bonera Tava Seti 2'li 499 TL

Bonera Sahan 219 TL

Bonera Wok Tava 309 TL

Kahve Fincan Seti 399 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 550 cc 229 TL

English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 799 TL












