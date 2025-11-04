BİM 4-5-7 Kasım haftalık aktüel kataloğu mağaza raflarında satışa sunulmaya başlandı. 4-5-7 Kasım tarihlerin satışa sunulacak aktüel katalogda yer alan ürünler arasında Saç Düzleştirici, Buharlı El Ütüsü, Tost Makinesi, Cam Doğrayıcı, Mutfak Tartısı, Gaming Klavye, Madeni Para Sayma Makinesi, Cep Telefonu, Aksiyon Kamerası yer alıyor. İşte 4-5-7 Kasım BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler...
BİM AKTÜEL 4 KASIM 2025 KATALOĞU
Zühre Ana Karadut Özü 670 gr 189 TL
Sting Enerji İçeceği 250 ml 19,50 TL
Cafe Crown Hazır Kahve Latte 129 TL
İnci Ihlamur 50 gr 125 TL
Pin Drinks Çilek & Vanilya Aromalı Beyaz Çaylı Soğuk Çay 1 Litre 37,50 TL
Lavi Üzüm İçeceği 1 Litre 39,50 TL
Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 gr 125 TL
Luppo Karaorman Meyveli 182 gr 62,50 TL
Fındıklı Nutymax 3x44 gr 75 TL
Antep Fıstıklı Nutymax 3x44 gr 79 TL
Greta Köz Biberli Kraker 4x30 gr 45 TL
Ozmo Mini Yumurta 154 gr 119 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 285 TL
Safya Mısır Yağı 5 Litre 359 TL
Burcu Domates Suyu 700 gr 29,50 TL
Burcu Domates Salçası 1500 gr 125 TL
Gesaş Üzüm Pekmezi 770 gr 119 TL
Gesaş Tahin 600 gr 99,50 TL
Master Pieces Granola Çeşitleri 300 gr 95 TL
Saban Nohut 2,5 Kg 137,50 TL
Göksen Çilek Reçeli 1000 gr 97,50 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1000 gr 149 TL
Melis Salatalık Turşusu 2550 gr 127 TL
Duru Hazır Yemek Pilaki Çeşitleri 400 gr 37,50 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 229 TL
Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 329 TL
Akşeker Dana İnegöl Köfte 320 gr 169 TL
Akşeker Dana Döner 250 gr 119 TL
Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL
Aspiliç Piliç Schnitzel 1000 gr 95 TL
Feast Kriket Patates 1000 gr 95 TL
Superfresh Pizza Tost 200 gr 55 TL
Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 82,50 TL
Superfresh Bohça Mantı 1000 gr 145 TL
Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 89 TL
İçim Pesto Fesleğenli Kremalı Yemek Sosu 200 ml 37,50 TL
İçimino Orman Meyveli Süt 6x180 ml 69,50 TL
BİM AKTÜEL 5 KASIM 2025 KATALOĞU
X3 Aksiyon Kamerası 14.990 TL
GO 3S Aksiyon Kamerası 16.990 TL
BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL
Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL
Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL
Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL
Kumtel Mini Ütü 799 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL
Dijital Mutfak Tartısı 199 TL
Polosmart Smart Tartı 499 TL
Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL
Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL
Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL
Para Sayma Makinesi 2750 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
Philips Su Isıtıcı 990 TL
Philips Süpürge 5.490 TL
Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL
Philips Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL
Philips Doğrayıcı 1.450 TL
Philips Kablolu Epilatör 899 TL
Takla Atan Yarış Seti 449 TL
Metal Model Arabalar 89 TL
Denge Oyunu 169 TL
Pelüş Ördek 379 TL
Kurbağa Oyunu 289 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL
Tek Kişilik Battaniye 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı 129 TL
Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL
El Havlusu 45 TL
Yüz Havlusu 85 TL
Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL
Kadın Pijama Takımı 359 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL
Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL
Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL
Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL
Hazneli Rende 159 TL
Kağıt Sufle Kabı 29 TL
Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL
Dikdörtgen Metal Tepsi 45 TL
Basmalı Otomatik Çırpıcı 45 TL
Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL
Tefal Düdüklü Tencere 5.750 TL
Tefal Simplicty Tava 32 cm 849 TL
Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL
Tefal Simplicty Tava 24 cm 629 TL
Bonera Tava Seti 2'li 499 TL
Bonera Sahan 219 TL
Bonera Wok Tava 309 TL
Kahve Fincan Seti 399 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 550 cc 229 TL
English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 799 TL