2024 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları YKS tercihini gerçekleştirecek adayların gündeminde. Hemşirelik bölümü, her sene olduğu gibi 2024 yılında da en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaya devam ediyor. İnsan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek gibi önemli bir misyona sahip olan bu kutsal meslek, birçok adayın hayalini süslüyor. Peki Hemşirelik taban puanları 2024: Hemşirelik için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte 2024 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu hemşirelik 2024 taban puanları başarı sıralaması:

1 / 15 Hemşirelik bölümü, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler arasında oldukça popülerdir. 2024 yılında hemşirelik bölümü için geçerli olan taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin tercih döneminde en çok merak ettiği konular arasındadır. Bu makalede, 2024 yılı hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

2 / 15 Hemşirelik Bölümü Nedir? Hemşirelik bölümü, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan hemşirelerin eğitimini amaçlar. Bu bölümde öğrencilere temel sağlık bilgileri, hasta bakımı, tıbbi prosedürler ve etik gibi konular öğretilir.

3 / 15 2024 Hemşirelik Taban Puanları 2024 yılında hemşirelik bölümü taban puanları, üniversitelerin kontenjanlarına ve başvuran öğrenci sayısına göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı üniversitelerin 2024 yılı hemşirelik taban puanları:

4 / 15 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 433,0975 İstanbul Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 433,4864 Ege Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 401,5763 Ankara Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 419,6605 Gazi Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 406,0333

5 / 15 Hacettepe Üniversitesi hemşirelik bölümü başarı sıralamaları 74.042 İstanbul Üniversitesi hemşirelik bölümü başarı sıralamaları 128.156 Ege Üniversitesi hemşirelik bölümü başarı sıralamaları 108.705 Ankara Üniversitesi hemşirelik bölümü başarı sıralamaları 87.939 Gazi Üniversitesi hemşirelik bölümü başarı sıralamaları 103.304



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