Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100. yılı vizyonu kapsamında başlatılan “Yüzyılın Konut Projesi’yle yeni bir sosyal dönüşüm hamlesine imza atıyor. Ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik planlanan proje kapsamında, modern altyapıya sahip 500 bin konut inşa edilecek. Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Peki hisseli tapu sahipleri TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Hisseli tapu sahipleri TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?
Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.
Başvuru sahibinin vefatı durumunda TOKİ sosyal konutta hak sahipliği ne olur?
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
Geliri olmayanlar TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?
Evet. Asgari gelir şartı yoktur.
TOKİ sosyal konut kampanyasında kime ne kadar kontenjan ayrılacak?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
TOKİ sosyal konutlara nasıl başvurulur?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.