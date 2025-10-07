Hız sınırı ihlali cezası ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya yeni trafik düzenlemesinin detaylarını açıkladı

HIZ İHLALLERİNE ARTAN CEZALAR





Hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanan cezalar kademeli olarak artırılıyor:

⚫6-10 km/s aşanlara 2 bin TL, 11-15 km/s aşanlara 4 bin TL, 16-20 km/s aşanlara 6 bin TL…

⚫66 km/s ve üzerinde hız yapan sürücülere 30 bin TL ceza verilecek, ehliyetleri 90 gün geri alınacak.

⚫Acil durum araçlarına yol vermeyenlere ise 46 bin TL ceza ve 30 gün ehliyet yasağı uygulanacak.












