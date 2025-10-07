Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hız sınırı ihlali cezası ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya yeni trafik düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Hız sınırı ihlali cezası ne kadar oldu? Bakan Yerlikaya yeni trafik düzenlemesinin detaylarını açıkladı

13:507/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trafik cezaları değişiyor. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik düzenlemesinin detaylarını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini söyledi. Peki, Hız sınırı ihlali cezası ne kadar oldu?İşte 2025 yılı yeni hız ihlali ceza tutarları.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EHLİYETLERİNE EL KONULACAK: 30 GÜN, 60 GÜN, 90 GÜN DETAYI

Yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildiren Bakan Yerlikaya,; açıklamasında 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını söyledi.

5 İHLAL SONRASI PSİKİYATRİ UZMANINA GİDECEKLER

Yerlikaya ayrıca bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini belirtti.

HIZ İHLALLERİNE ARTAN CEZALAR


Hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanan cezalar kademeli olarak artırılıyor:

⚫6-10 km/s aşanlara 2 bin TL, 11-15 km/s aşanlara 4 bin TL, 16-20 km/s aşanlara 6 bin TL…

⚫66 km/s ve üzerinde hız yapan sürücülere 30 bin TL ceza verilecek, ehliyetleri 90 gün geri alınacak.

⚫Acil durum araçlarına yol vermeyenlere ise 46 bin TL ceza ve 30 gün ehliyet yasağı uygulanacak.




MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?


Meclis'te yasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Henüz trafik cezalarına ilişkin değişiklikler yasalaşmadı.

#hız sınırı
#hız ihlali
#trafik kuralları
#hız sınırı cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde olacak? İŞKUR sürekli işçi alımı branş dağılımı başvuru şartları açıklandı mı?