Hakim ve savcıların görev yeri değiştirildi. İşte HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, hakim ve savcıların talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucunda mazeret kararnamesini yayımladı. Kararnameye göre, adli yargıda 255, idari yargıda ise 13 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi.

1 /19 HSK’nin mazeret kararnamesi kapsamında 268 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Karar doğrultusunda Adana ve Çanakkale’ye yeni cumhuriyet başsavcıları atanırken, atama listesi HSK’nin internet sitesinde yayımlandı. Atamalar kapsamında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilirken, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. HSK’nin internet sitesinde yayımlanan kararname ile görev değişiklikleri resmiyet kazandı. İşte görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi:



2 /19

3 /19

4 /19

5 /19

6 /19

7 /19

8 /19

9 /19

10 /19

11 /19

12 /19

13 /19

14 /19

15 /19

16 /19

17 /19

18 /19