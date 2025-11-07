Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) başvuru ve uygulama tarihleri belli oldu. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere, 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’ndan ulaşılabilecek.Peki Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar?
Kaymakam adaylarının beklediği duyuru geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kaymakamlık sınavlarının ne zaman yapılacağını açıkladı. Sınava dair ayrıntılı bilgilere, 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’ndan ulaşılabilecek. Kaymakamlık sınavına geç başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını AİS ÖSYM üzerinden tamamlayacak. Peki 2025-Kaymakamlık/2 sınavı ne zaman?
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, 6 Aralık 2025 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 120 soru için 165 dakika olacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU
Adaylar geç başvurularını 6 Kasım 2025 tarihinde, (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU EKRANI
Sınava Başvuru Şartları
-Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
-Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.
-Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmî belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
-1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ve 657 sayılı DMK’nın 48/A maddesinde yer alan şartlara haiz olmak.
-01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
-Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.