Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorusu kullanıcılar arasında merak ediliyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, hikayeleri ve mesajları görüntülerken anlık problemlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Teknik sorunlar ve yoğunluk nedeniyle zaman zaman Instagram erişim sorunu yaşanabiliyor. Instagram'daki sorun nedir, nasıl ve ne zaman düzelecek soruları için bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, 2 Ağustos 2024 Instagram çöktü mü, sorun nedir, neden çalışmıyor, erişim sorunu düzeldi mi? İşte ayrıntılar...