Instagram’da akşam sürprizi: Fotoğraflar açılmıyor, hikâyeler yüklenmiyor! Peki Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

21:0612/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
12 Kasım 2025 akşamı başta İstanbul’da olmak üzere birçok kullanıcı Instagram’a erişimde sorun yaşadı. Fotoğraflar ve hikâyeler yüklenmedi, sayfalar yenilenmedi. Peki Instagram çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? İşte popüler uygulamada yaşanan erişim sorunlarındaki son durum ve detaylı açıklamalar...

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, İstanbul ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Instagram kullanıcıları beklenmedik bir erişim sorunu ile karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve sayfa yenileme problemleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “Instagram çöktü mü?” sorusu X (Twitter) ve diğer platformlarda en çok aranan konulardan biri haline gelirken, binlerce kullanıcı yaşadığı sorunu paylaşarak platformdaki aksaklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Kullanıcılar akşam saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşıyor


12 Kasım Çarşamba akşamı, İstanbul ve çevresindeki Instagram kullanıcıları beklenmedik bir aksaklıkla karşılaştı. Platforma giriş yapan pek çok kişi, fotoğrafların yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve sayfanın yenilenmemesi gibi problemler yaşadığını bildirdi. Sosyal medyada “Instagram çöktü mü?” sorusu kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar yaşadıkları sorunları paylaşımlarıyla duyurdu.

Downdetector verileri: Şikayetler akşam saatlerinde zirve yaptı


İnternet üzerindeki kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre, 12 Kasım akşam saatlerinden itibaren Instagram’a ilişkin erişim hatası bildiren kullanıcı sayısında hızlı bir artış yaşandı.

Verilere göre kullanıcıların yüzde 64’ü uygulama içi hata, yüzde 25’i giriş sorunu, yüzde 11’i ise web sürümünde erişim problemi bildirdi.

Aksaklık küresel değil, bölgesel ölçekte


Uluslararası dijital izleme servislerinden gelen ilk bilgilere göre yaşanan aksaklık dünya çapında bir “çökme” değil. Sorun özellikle Avrupa’nın bazı bölgelerinde ve Türkiye’de etkili oldu. Uzmanlara göre bu tür problemler genellikle sunucu yoğunluğu, bölgesel internet altyapısındaki geçici arızalar veya ağ trafiği dengesizliklerinden kaynaklanıyor.


Instagram’dan henüz resmi açıklama yapılmadı

Meta çatısı altındaki Instagram’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak platformun teknik ekiplerinin sorunun kaynağını araştırdığı ve erişim problemlerini gidermek için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Bazı kullanıcılar, erişimin kısa süreliğine normale döndüğünü bildirse de genel olarak sorun hâlen tam olarak çözülmüş değil.


Kullanıcılar için öneriler

Uzmanlara göre bu tür kısa süreli bağlantı problemlerinde kullanıcılar aşağıdaki adımları deneyebilir:

Uygulamayı kapatıp yeniden açmak

Cihazı yeniden başlatmak

Wi-Fi veya mobil veri bağlantısını değiştirmek

Instagram’ı son sürüme güncellemek

Bu basit yöntemler çoğu zaman erişim hatalarının giderilmesine yardımcı olabiliyor.



Sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor


Geçmişte yaşanan benzer erişim aksaklıkları genellikle birkaç saat içerisinde çözüme kavuşmuştu. Uzmanlar, 12 Kasım akşamı yaşanan sorunun da bölgesel bir bağlantı probleminden kaynaklandığını ve kısa sürede normale dönmesinin beklendiğini belirtiyor.

