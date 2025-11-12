Instagram’da akşam sürprizi: Fotoğraflar açılmıyor, hikâyeler yüklenmiyor! Peki Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, İstanbul ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Instagram kullanıcıları beklenmedik bir erişim sorunu ile karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve sayfa yenileme problemleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “Instagram çöktü mü?” sorusu X (Twitter) ve diğer platformlarda en çok aranan konulardan biri haline gelirken, binlerce kullanıcı yaşadığı sorunu paylaşarak platformdaki aksaklığın boyutunu gözler önüne serdi.