2025 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında gerçekleşecek. İOKBS başvurularının sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözlerini bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?