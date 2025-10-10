İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi, sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girecekleri İOKBS sınavı için son hazırlıklar yapılırken gözler artık MEB tarafından duyurulan sınav tarihine çevrildi. Peki, bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak? İOKBS kaç dakika, kaç soru?
2025 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında gerçekleşecek. İOKBS başvurularının sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözlerini bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?
2026 İKOBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
2026 bursluluk sınav tarihi henüz belli olmadı.
İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.