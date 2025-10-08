İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2025: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? 2 bin 764 işçi alımı kadroları belli oldu! Temizlik, güvenlik, klinik destek personel alımı

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarında 2.764 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR e-Şube üzerinden online başvuru yapılabilecek alım sürecinde adaylardan belirli yaş, eğitim ve sağlık şartlarını taşımaları isteniyor. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilirken, kura ve değerlendirme aşamaları il bazında gerçekleştirilecek. Sürekli işçi statüsünde yapılacak bu alım kapsamında seçilecek personel, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane ve sağlık tesislerinde kadrolu olarak istihdam edilecek. İşte Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvuruları hakkında merak edilen tüm bilgiler ve İŞKUR başvuru ekranı.

Başvuru tarihleri Resmî Gazete'de duyuruldu Resmî Gazete'nin 8 Ekim 2025 (Sayı: 33041) tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim Çarşamba günü başladı. Adayların başvurularını en geç 13 Ekim 2025 Pazartesi saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular yalnızca İŞKUR’un e-Şube portalı (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Toplam 2.764 sürekli işçi alınacak Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı ilan, üç farklı pozisyonda toplam 2.764 sürekli işçi alımını kapsıyor. Alımlar, illerin personel ihtiyacına göre yapılacak ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki ikamet adresleri esas alınacak.

Kadro ve Kontenjan Dağılımı: Kadro Kontenjan Temizlik Görevlisi 1.948 Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 572 Klinik Destek Elemanı (Hastane) 244 Toplam 2.764 Kadro ve meslek listesi için: Sürekli İşçi Kadro ve Meslek Listesi (PDF)

Başvuru nasıl yapılacak? Adaylar, başvurularını aşağıdaki adreslerden gerçekleştirebilir: İŞKUR e-Şube: esube.iskur.gov.tr Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü: yhgm.saglik.gov.tr Cumhurbaşkanlığı Kamu İlan Platformu: kamuilan.sbb.gov.tr

Adaylar sadece bir meslek ve bir ildeki işyeri için başvuru yapabilecek. Her aday, sistem üzerinden elektronik kullanıcı girişi yaparak başvuru işlemini tamamlamak zorunda. Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Başvuru Ekranı



6 /9 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşıması gerekiyor: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak -Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak -Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını aşmamış olmak (08.10.1985 ve sonrası doğumlular) -Başvurulan kadroya uygun mezuniyet belgesine sahip olmak -Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak -Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak -Silahsız Güvenlik Görevlisi adayları için 5188 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen özel şartlara sahip olmak

Başvuru kılavuzunu görüntülemek için: Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Kılavuzu (PDF)



7 /9 İller bazında alım yapılacak Sağlık Bakanlığı, alımların il düzeyinde karşılanacağını duyurdu. Bu kapsamda adayların başvurularında ikamet ettikleri il dikkate alınacak.

Her ildeki alım sayısı, ilgili ilin sağlık hizmeti ihtiyacına göre belirlenecek. İşe alınacak işçiler, Bakanlık taşra teşkilatına bağlı sağlık tesislerinde görev yapacak. Kura çekimi ve mülakat süreçleri de yine iller bazında yürütülecek.





Sürekli işçi kadrosu ne anlama geliyor? “Sürekli işçi” statüsü, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışan, belirli bir süreyle sınırlı olmayan personeli ifade ediyor. Bu kadroda işe başlayanlar, Bakanlık bünyesinde kadrolu işçi olarak istihdam edilecek.

Sosyal haklardan, yıllık izin ve kıdem tazminatı gibi yasal haklardan yararlanabilecekler.