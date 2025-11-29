İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ BEDAŞ – AYEDAŞ: 29 KASIM İstanbul’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

İstanbul’un birçok ilçesinde 29 Kasım 2025 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın yayımladığı kesinti programına göre Arnavutköy, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere geniş bir bölgede enerji kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar, elektriklerin hangi saatlerde geri geleceğini merak ederken, güncel ilçe ilçe kesinti listesi de erişime açıldı.

1 /6 AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da uygulanacak elektrik kesintilerine ilişkin güncel listesini paylaştı. Aralarında Arnavutköy, Bahçelievler ve Başakşehir’in de bulunduğu pek çok ilçede kesintiler devam ederken, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu da araştırılıyor. İstanbul’un kesinti takvimi ve dönüş saatlerine dair detaylar belli oldu.

2 /6 29 KASIM 2025 İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:

3 /6

4 /6

5 /6